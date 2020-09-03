Дзюба забил 26-й гол за сборную России. Это второй результат после Кержакова

Ну что? Артема ругают, "а Дзюба слушает и забивает за Россию". Так держать!
Капитан сборной России Артем Дзюба оформил дубль в матче первого тура группового этапа Лиги наций против Сербии.
Для форварда «Зенита» это 25-й и 26-й гол в составе национальной команды. По этому показателю он догнал идущего на втором месте Владимира Бесчастных.
Рекордсменом остается Александр Кержаков, в активе которого 30 мячей.
- 32-летний Дзюба выступает за сборную России с ноября 2011 года.
- На его счету 43 сыгранных матча.