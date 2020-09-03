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    Дзюба забил 26-й гол за сборную России. Это второй результат после Кержакова

    Капитан сборной России Артем Дзюба оформил дубль в матче первого тура группового этапа Лиги наций против Сербии.

    Для форварда «Зенита» это 25-й и 26-й гол в составе национальной команды. По этому показателю он догнал идущего на втором месте Владимира Бесчастных.

    Рекордсменом остается Александр Кержаков, в активе которого 30 мячей.

    • 32-летний Дзюба выступает за сборную России с ноября 2011 года.
    • На его счету 43 сыгранных матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    03.09.2020 23:29
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3439

      житель СПб 14 минут назад

      Ну что? Артема ругают, "а Дзюба слушает и забивает за Россию". Так держать!

      1
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      Рейтинг: +2094

      lordmrv 28 минут назад

      Раз в год и бревно стреляет))

      0
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      Рейтинг: +612

      Сергей Каспийский > lordmrv 8 минут назад

      может в сборную бревен набрать? каждое бревно будет забивать.

      1
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      Рейтинг: +1642

      Бриг 35 минут назад

      спартаковских игра сборной не интересует

      3
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      Рейтинг: +835

      elessar arnor 58 минут назад

      великие бомбардиры

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