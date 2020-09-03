Дзюба забил 26-й гол за сборную России. Это второй результат после Кержакова

Капитан сборной России Артем Дзюба оформил дубль в матче первого тура группового этапа Лиги наций против Сербии.

Для форварда «Зенита» это 25-й и 26-й гол в составе национальной команды. По этому показателю он догнал идущего на втором месте Владимира Бесчастных.

Рекордсменом остается Александр Кержаков, в активе которого 30 мячей.