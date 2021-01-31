Михаил Кержаков – об игре против брата: «Убрал колено, чтобы не ударить его, а он влетел в меня со всей дури»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал об игре против своего брата Александра Кержакова.

«Я пропустил от него два гола, когда играл в аренде в «Алании». Всего я пропустил от него три мяча. Когда я был в «Волге» мы сравняли счет на 90-й минуте, а на 95-й, по-моему, пропустили. Было очень обидно.

Был эпизод, когда я выступал за «Аланию». Мяч скакал, я вышел вперед, Саша бежал за мячом. Я убрал колено, чтобы сильно не ударить его, а он влетел в меня со всей дури. Он меня не пощадил», – сказал Кержаков.