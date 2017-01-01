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    Михаил Кержаков – об игре против брата: «Убрал колено, чтобы не ударить его, а он влетел в меня со всей дури»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал об игре против своего брата Александра Кержакова.

    «Я пропустил от него два гола, когда играл в аренде в «Алании». Всего я пропустил от него три мяча. Когда я был в «Волге» мы сравняли счет на 90-й минуте, а на 95-й, по-моему, пропустили. Было очень обидно.

    Был эпизод, когда я выступал за «Аланию». Мяч скакал, я вышел вперед, Саша бежал за мячом. Я убрал колено, чтобы сильно не ударить его, а он влетел в меня со всей дури. Он меня не пощадил», – сказал Кержаков.

    • В этом сезоне Михаил Кержаков провел 16 матчей в РПЛ, в которых пропустил 12 голов.
    • Александр Кержаков закончил карьеру летом 2017 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4376

      Дядя Серёжа 1 час назад

      А как он спартаковского вратаря из спорта выбил? (фамилию вышибло)
      Не успел убрать ногу...
      Сказал бы прямо - брат ...... (сам забаню)

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      Рейтинг: +7274

      Вомбат > Дядя Серёжа 47 минут назад

      Отличный вратарь Дикань. Керж его не совсем из спорта вышиб, он устроил ему три или четыре месяца без футбола, а за это время Ребров здорово прибавил, и Диканю пришлось уйти из Спартака. Хотя там еще и врач команды виноват. Он разрешил Диканю остаться на поле, то есть просмотрел у него тяжелый сотряс. И тот потом еще минут 15 прыгал и спасал, хотя ему надо было лежать на больничной койке.

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      Рейтинг: +7766

      Hektor 84 > Дядя Серёжа 24 минуты назад

      Андрей Дикань

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      Рейтинг: +7766

      Hektor 84 > Hektor 84 19 минут назад

      Зато кони как усирались с пеной у рта когда столкнулись даже вне штрафной площади( молчу уже о вратарской) Веллитон и Акинфеев. Причем получивший травму Акинфеев сам виноват был и спустя годы он это признал. Но сколько вони то было. А этот мудила Кержаков Диканю на скорости коленом в голову въехал.

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      Рейтинг: +44770

      portero 1 час назад

      В этом весь Саша, да и большинство бомбардиров, Всё моё и мне...

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