Михаил Кержаков – об игре против брата: «Убрал колено, чтобы не ударить его, а он влетел в меня со всей дури»

А как он спартаковского вратаря из спорта выбил? (фамилию вышибло)
Не успел убрать ногу...
Сказал бы прямо - брат ...... (сам забаню)
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал об игре против своего брата Александра Кержакова.
«Я пропустил от него два гола, когда играл в аренде в «Алании». Всего я пропустил от него три мяча. Когда я был в «Волге» мы сравняли счет на 90-й минуте, а на 95-й, по-моему, пропустили. Было очень обидно.
Был эпизод, когда я выступал за «Аланию». Мяч скакал, я вышел вперед, Саша бежал за мячом. Я убрал колено, чтобы сильно не ударить его, а он влетел в меня со всей дури. Он меня не пощадил», – сказал Кержаков.
- В этом сезоне Михаил Кержаков провел 16 матчей в РПЛ, в которых пропустил 12 голов.
- Александр Кержаков закончил карьеру летом 2017 года.