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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Дандолк
Зенит - Дандолк: обзор матча 03 ноября 2016
Зенит
03.11.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
2 : 1
Завершен
Дандолк
42'
Жулиано
78'
Жулиано
52'
Д. Хорган
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Дандолк
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
А. Кержаков
90'
+3
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Н. Ломбертс
89'
88'
Желтая карточка
С. О'Доннелл
Желтая карточка
Н. Ломбертс
86'
83'
Замена
Д. Шилз
️️️️
П. МакИлэни
81'
Желтая карточка
П. МакИлэни
ГОЛ! 2:1!
Жулиано
Пас отдал
Маурисио
78'
71'
Желтая карточка
Б. Гартленд
Замена
Р. Мак
️️️️
О. Шатов
67'
Травма
О. Шатов
66'
65'
Замена
К. Килдафф
️️️️
Д. МакМиллан
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хорган
46'
Замена
С. О'Доннелл
️️️️
Д. Маунтни
43'
Желтая карточка
Р. Финн
ГОЛ! 1:0!
Жулиано
Пас отдал
А. Кержаков
42'
Желтая карточка
Д. Кришито
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
8
Маурисио
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Дандолк
1
Гэри Роджерс
ВР
14
Дэйн Мэсси
ЛЗ
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
2
Син Гэннон
ПЗ
7
Дэрил Хорган
ЛП
8
Ронан Финн
ЦП
5
Крис Шилдс
ЦП
22
Джон Маунтни
ПП
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
10
Патрик МакИлэни
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
4
Артур Юсупов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Дандолк
22
Габриэль Сава
ВР
29
Патрик Барретт
ЦЗ
24
Алан Кин
ПЗ
6
Стефан О'Доннелл
ОП
20
Киран О'Коннор
ЦП
16
Киран Килдафф
ЦФ
19
Дин Шилз
ЦФ
4-1-1-2-2
41
Кержаков
4
Кришито
13
Нету
6
Ломбертс
22
Анюков
8
Маурисио
27
Витсель
27
Шатов
20
Жулиано
11
Кержаков
9
Кокорин
4-4-2
1
Роджерс
2
Гэннон
3
Гартленд
4
Бойл
14
Мэсси
22
Маунтни
8
Финн
5
Шилдс
7
Хорган
10
МакИлэни
29
МакМиллан
6
Ломбертс
18
Жирков
18
Жирков
6
Ломбертс
27
Шатов
21
Мак
21
Мак
27
Шатов
11
Кержаков
19
Джорджевич
19
Джорджевич
11
Кержаков
29
МакМиллан
16
Килдафф
16
Килдафф
29
МакМиллан
22
Маунтни
6
О'Доннелл
6
О'Доннелл
22
Маунтни
10
МакИлэни
19
Шилз
19
Шилз
10
МакИлэни
Остались в запасе
Зенит
Дандолк
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Артур Юсупов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
29
Патрик Барретт
ЦЗ
20
Киран О'Коннор
ЦП
22
Габриэль Сава
ВР
24
Алан Кин
ПЗ
Главный тренер
Стивен Кенни
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Артур Юсупов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Остались в запасе
29
Патрик Барретт
ЦЗ
20
Киран О'Коннор
ЦП
22
Габриэль Сава
ВР
24
Алан Кин
ПЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Стивен Кенни
Статистика матча Зенит - Дандолк
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ (второй тайм)
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