Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Наполи» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом», «Рома» уступила софийскому ЦСКА, «Арсенал» добыл гостевую победу над «Дандолком», «Байер» разгромил пражскую «Славию».

Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

ЦСКА (Болгария) – Рома (Италия) – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Родригеш, 5; 1:1 – Миланезе, 22; 2:1 – Сове, 34; 3:1 – Сове, 55.

Дандолк (Ирландия) – Арсенал (Англия) – 2:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Нкетиа, 12; 0:2 – Эль-Ненни, 18; 1:2 – Флорес, 22; 1:3 – Уиллок, 67; 1:4 – Балогун, 80; 2:4 – Хор, 85.

Наполи (Италия) – Реал Сосьедад (Испания) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Зелински, 35; 1:1 – Виллиан Жозе, 90+2.

Байер (Германия) – Славия (Чехия) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бэйли, 8; 2:0 – Бэйли, 32; 3:0 – Диаби, 59; 4:0 – Беллараби, 90+1.

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