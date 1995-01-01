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    Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА

    Завершились еще 12 матчей второго тура группового этапа Лиги Европы.

    Выделим три результата: «Арсенал» дома крупно обыграл «Дандолк» со счетом 3:0, «Наполи» благодаря голу Маттео Политано одержал гостевую победу над «Реал Сосьедадом», а «Рома» на своем поле не сумела одолеть софийский ЦСКА – нулевая ничья.

    Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

    Арсенал (Англия) – Дандолк (Ирландия) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Нкетиа, 42; 2:0 – Уиллок, 44; 3:0 – Пепе, 46.

    Реал Сосьедад (Испания) – Наполи (Италия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Политано, 56.

    Удаление: нет – Осимхен, 90+3.

    Рома (Италия) – ЦСКА (Болгария) – 0:0 (0:0)

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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