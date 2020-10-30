Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА

Завершились еще 12 матчей второго тура группового этапа Лиги Европы.

Выделим три результата: «Арсенал» дома крупно обыграл «Дандолк» со счетом 3:0, «Наполи» благодаря голу Маттео Политано одержал гостевую победу над «Реал Сосьедадом», а «Рома» на своем поле не сумела одолеть софийский ЦСКА – нулевая ничья.

Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

Арсенал (Англия) – Дандолк (Ирландия) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Нкетиа, 42; 2:0 – Уиллок, 44; 3:0 – Пепе, 46.

Реал Сосьедад (Испания) – Наполи (Италия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Политано, 56.

Удаление: нет – Осимхен, 90+3.

Рома (Италия) – ЦСКА (Болгария) – 0:0 (0:0)

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы