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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дандолк - Зенит
Дандолк - Зенит: обзор матча 20 октября 2016
Дандолк
20.10.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа D, 3 тур
1 : 2
Завершен
Зенит
52'
Р. Бенсон
71'
Р. Мак
77'
Жулиано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дандолк - Зенит
90'
+1
Пенальти не реализован!
Маурисио
Замена
Д. Шилз
️️️️
К. Шилдс
86'
Замена
Д. Маунтни
️️️️
Р. Бенсон
79'
79'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Р. Мак
77'
ГОЛ! 1:2!
Жулиано
Пас отдал
А. Витсель
72'
Замена
Маурисио
️️️️
Х. Гарсия
Замена
К. Килдафф
️️️️
Д. МакМиллан
72'
71'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мак
Пас отдал
Д. Кришито
67'
Желтая карточка
Д. Кришито
62'
Замена
А. Кокорин
️️️️
О. Шатов
61'
Желтая карточка
А. Анюков
60'
Желтая карточка
Л. Нету
ГОЛ! 1:0!
Р. Бенсон
52'
37'
Желтая карточка
Х. Гарсия
29'
Желтая карточка
О. Шатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дандолк
22
Габриэль Сава
ВР
14
Дэйн Мэсси
ЛЗ
4
Эндрю Бойл
(К)
ЦЗ
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
2
Син Гэннон
ПЗ
7
Дэрил Хорган
ЛП
5
Крис Шилдс
ЦП
8
Ронан Финн
ЦП
18
Робби Бенсон
ПП
10
Патрик МакИлэни
ЦФ
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
6
Хави Гарсия
(К)
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
20
Жулиано
АП
27
Олег Шатов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Дандолк
1
Гэри Роджерс
ВР
29
Патрик Барретт
ЦЗ
24
Алан Кин
ПЗ
21
Даррен Минен
ЦП
22
Джон Маунтни
ЦП
16
Киран Килдафф
ЦФ
19
Дин Шилз
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-4-2
22
Сава
14
Мэсси
4
Бойл
3
Гартленд
2
Гэннон
7
Хорган
5
Шилдс
8
Финн
18
Бенсон
29
МакМиллан
10
МакИлэни
4-1-1-3-1
12
Лодыгин
22
Анюков
4
Кришито
13
Нету
6
Ломбертс
6
Хави Гарсия
27
Витсель
27
Шатов
20
Жулиано
21
Мак
22
Дзюба
29
МакМиллан
16
Килдафф
16
Килдафф
29
МакМиллан
18
Бенсон
22
Маунтни
22
Маунтни
18
Бенсон
5
Шилдс
19
Шилз
19
Шилз
5
Шилдс
6
Хави Гарсия
8
Маурисио
8
Маурисио
6
Хави Гарсия
21
Мак
19
Джорджевич
19
Джорджевич
21
Мак
27
Шатов
9
Кокорин
9
Кокорин
27
Шатов
Остались в запасе
Дандолк
Зенит
29
Патрик Барретт
ЦЗ
21
Даррен Минен
ЦП
1
Гэри Роджерс
ВР
24
Алан Кин
ПЗ
Главный тренер
Стивен Кенни
41
Михаил Кержаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
29
Патрик Барретт
ЦЗ
21
Даррен Минен
ЦП
1
Гэри Роджерс
ВР
24
Алан Кин
ПЗ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Дандолк - Зенит
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Мирослав Зелинка
(Шлапанице)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
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