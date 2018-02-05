Именинник Неймар пропустит матч против «Сошо» после вечеринки в честь дня рождения

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» опубликовала заявку команды на матч 1/8 финала Кубка Франции против «Сошо».

В списке не оказалось нападающего Неймара. Напомним, 5 февраля бразильцу исполнилось 26 лет. Накануне он устроил вечеринку и пригласил футболистов, тренерский штаб и персонал команды.

В октябре «Бомбардир» писал о пяти привилегиях форварда парижском клубе. В списке есть пункт, согласно которому Неймар может сам решать, в каких матчах будет играть.

Игрок пополнил состав «ПСЖ» в августе, перейдя из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Трансфер стал рекордным.

В текущем сезоне Неймар забил 27 голов и отдал 16 результативных передач в 26 матчах всех турниров.