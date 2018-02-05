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    Именинник Неймар пропустит матч против «Сошо» после вечеринки в честь дня рождения

    Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» опубликовала заявку команды на матч 1/8 финала Кубка Франции против «Сошо».

    В списке не оказалось нападающего Неймара. Напомним, 5 февраля бразильцу исполнилось 26 лет. Накануне он устроил вечеринку и пригласил футболистов, тренерский штаб и персонал команды.

    В октябре «Бомбардир» писал о пяти привилегиях форварда парижском клубе. В списке есть пункт, согласно которому Неймар может сам решать, в каких матчах будет играть.

    Игрок пополнил состав «ПСЖ» в августе, перейдя из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Трансфер стал рекордным.

    В текущем сезоне Неймар забил 27 голов и отдал 16 результативных передач в 26 матчах всех турниров.

    Источник: ФК «ПСЖ»

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    05.02.2018 23:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 февраля 2018, 00:28

      Прорсто нет слов.... Зато я рад за Кавани!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 6 февраля 2018, 10:02

      Детский сад. Скоро персонал начнет игрокам подгузники менять.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 6 февраля 2018, 09:51

      "В октябре «Бомбардир» писал о пяти привилегиях форварда парижском клубе. В списке есть пункт, согласно которому Неймар может сам решать, в каких матчах будет играть."
      Очередная нестыковка, Бомбардир...
      Нет там такого пункта:
      1. У Неймара два личных физиотерапевта.
      2. На тренировках партнерам запрещено жестко играть против бразильца.
      3. Игрок не участвует в оборонительных упражнениях на тренировках.
      4. Неймар – единственный игрок «ПСЖ», который может носить тренировочную сумку без логотипа клуба.
      5. Форвард будет бить все пенальти до конца сезона (прежде делил эту роль с Эдинсоном Кавани).

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 6 февраля 2018, 00:38

      Очуметь

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