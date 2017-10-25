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    Le Parisien опубликовал пять привилегий Неймара в «ПСЖ»; партнерам нельзя жестко играть против него на тренировках

    Французское издание Le Parisien написало об условиях нападающего Неймара в «Пари Сен-Жермен».

    1. У Неймара два личных физиотерапевта.

    2. На тренировках партнерам запрещено жестко играть против бразильца.

    3. Игрок не участвует в оборонительных упражнениях на тренировках.

    4. Неймар – единственный игрок «ПСЖ», который может носить тренировочную сумку без логотипа клуба.

    5. Форвард будет бить все пенальти до конца сезона (прежде делил эту роль с Эдинсоном Кавани).

    Сумма перехода Неймара из «Барселоны» в августе составила 222 миллиона евро. В 11-ти матчах 25-летний игрок забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.

    Источник: Le Parisien

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    25.10.2017 19:16
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 3 декабря 2017, 22:26

      интересно почему тогда Кавани продолжает бить пенальти?)) лишь бы напиз....написать)

      0
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      Рейтинг: +2646

      swot1205 26 ноября 2017, 16:59

      купили его за деньги, а условия он диктует, мда я херею

      0
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      Рейтинг: +1685

      Benifacto 31 октября 2017, 15:08

      4. Неймар – единственный игрок «ПСЖ», который может носить тренировочную сумку без логотипа клуба.
      а вот это для чего сделано???может проще наймете ему пацана который будет носить её за него)

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 октября 2017, 10:49

      руководство само виновато, вот он и наглеет.

      0
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 25 октября 2017, 22:14

      Посмотрим,как быстро в ПСЖ об этом пожалеют...Ибо Неймар не Марадона.Думаю эти привелегии внесут раздор в команде.Ну и на дисциплину повлияют.Как на игровую,так и на внутрикомандную.

      1
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 25 октября 2017, 22:11

      За такое в нормальном мужском коллективе по е.б.А.л.у. дают,хотя о чем я,в футбол уже давно играют девчонки!!!

      2
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      Рейтинг: +61

      МашкинаЛяжка 25 октября 2017, 21:10

      принцесса - его новое прозвище!

      4
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 25 октября 2017, 21:06

      это уже паранойя ..... принцесса на горошине......

      3
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      Рейтинг: +12134

      BRO_football 25 октября 2017, 21:05

      Любой российский футболист уже давно деградировал бы с такими привилегиями, однако бразилец почему то всё ещё держит форму.

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      Рейтинг: +264

      McDuff 25 октября 2017, 20:29

      цирк
      надеюсь, Мбаппе и Кавани станут лучше Неймара

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