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  • Le Parisien опубликовал пять привилегий Неймара в «ПСЖ»; партнерам нельзя жестко играть против него на тренировках

Le Parisien опубликовал пять привилегий Неймара в «ПСЖ»; партнерам нельзя жестко играть против него на тренировках

25 октября 2017, 19:16
24

Французское издание Le Parisien написало об условиях нападающего Неймара в «Пари Сен-Жермен».

1. У Неймара два личных физиотерапевта.

2. На тренировках партнерам запрещено жестко играть против бразильца.

3. Игрок не участвует в оборонительных упражнениях на тренировках.

4. Неймар – единственный игрок «ПСЖ», который может носить тренировочную сумку без логотипа клуба.

5. Форвард будет бить все пенальти до конца сезона (прежде делил эту роль с Эдинсоном Кавани).

Сумма перехода Неймара из «Барселоны» в августе составила 222 миллиона евро. В 11-ти матчах 25-летний игрок забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.

Источник: Le Parisien
Франция. Лига 1 ПСЖ Бразилия Неймар
Комментарии (24)
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Eddyson
1508948565
4. Неймар – единственный игрок, который может сумку с логотипом «ПСЖ». -------------------- Что может? Грызть, пинать, носить, сушить, крутить, обнимать? ЧТО?! Как теперь отвлечься от этого вопроса?!
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raritet
1508948720
такие тепличные условия делают из нормальных людей рахитичных с неустойчивой психикой футболистов, маловероятно что из этого что-то хорошее получиться.
Ответить
Jackson88
1508948921
к петушиным игрокам петушиное отношение)))
Ответить
insider_retro
1508949496
Любое исключение из правил, редко даёт стабильный результат!!.. "Исключительность — это великолепно. Но совсем непрактично!.." (Айн Рэнд)
Ответить
Asbjorn
1508950204
простите конечно,но это просто ******,понятно теперь почему он выбрал францию,хотел бы нового вызова,поехал бы в англию и пахал там
Ответить
panmon
1508950222
Никого так и не научила ситуация с Денисовым:)
Ответить
серега кашин
1508950273
вседозволенность рождает безнаказанность- уже в одном матче сорвался и это не предел
Ответить
84aivengo
1508951506
ждем очередного конфликта...
Ответить
Karpathian
1508951546
с радостью бы переломал бы ему ноги и отчислился из ПСЖ
Ответить
McDuff
1508952575
цирк надеюсь, Мбаппе и Кавани станут лучше Неймара
Ответить
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