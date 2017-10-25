Le Parisien опубликовал пять привилегий Неймара в «ПСЖ»; партнерам нельзя жестко играть против него на тренировках

Французское издание Le Parisien написало об условиях нападающего Неймара в «Пари Сен-Жермен».

1. У Неймара два личных физиотерапевта.

2. На тренировках партнерам запрещено жестко играть против бразильца.

3. Игрок не участвует в оборонительных упражнениях на тренировках.

4. Неймар – единственный игрок «ПСЖ», который может носить тренировочную сумку без логотипа клуба.

5. Форвард будет бить все пенальти до конца сезона (прежде делил эту роль с Эдинсоном Кавани).

Сумма перехода Неймара из «Барселоны» в августе составила 222 миллиона евро. В 11-ти матчах 25-летний игрок забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.