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Дамьен Ле Таллек
Статистика
Дамьен Ле Таллек - статистика
Завершил карьеру
14 октября 1990 (35)
#6 | Полузащитник
185 см | 75 кг
Франция
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК 2023/2024
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Греция. Суперлига 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
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Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Товарищеские матчи 2017
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2010/2011
Германия. Бундеслига 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 6 тур
Торпедо
1 : 2
26.11.2022
Урал
Был в запасе
Россия. Кубок, 5 тур
Торпедо
1 : 1
22.11.2022
Сочи
Был в запасе
Россия. Кубок, 4 тур
ЦСКА
0 : 1
19.10.2022
Торпедо
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Торпедо
0 : 2
31.08.2022
ЦСКА
1' - 90'
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