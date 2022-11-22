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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Торпедо - Сочи
Торпедо - Сочи: обзор матча 22 ноября 2022
Торпедо
22.11.2022, вторник, 20:00
Россия. Кубок, группа D, 5 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Сочи
56'
Д. Караев
51'
Жоаозиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Сочи
ГОЛ!
С. Терехов
2:4
ГОЛ!
И. Кутепов
2:3
ГОЛ!
Г. Мелкадзе
1:3
ГОЛ!
Б. Роганович
1:2
ГОЛ!
В. Дркушич
0:2
Пенальти не реализован!
И. Смольников
Пенальти не реализован!
М. Сиссако
Пенальти не реализован!
А. Самсонов
ГОЛ!
А. Макарчук
0:1
Замена
И. Кутепов
️️️️
И. Енин
86'
Желтая карточка
С. Шапич
77'
Желтая карточка
А. Самсонов
76'
76'
Желтая карточка
Жоаозиньо
74'
Замена
А. Батырев
️️️️
В. Сарвели
74'
Замена
Т. Шипунов
️️️️
Жоаозиньо
Замена
А. Орехов
️️️️
Х. Эркинов
67'
Замена
И. Смольников
️️️️
Д. Караев
67'
ГОЛ! 1:1!
Д. Караев
56'
51'
ГОЛ! 0:1!
Жоаозиньо
Замена
М. Турищев
️️️️
Д. Лаптев
46'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
И. Савич
46'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Маргасов
29'
Желтая карточка
А. Юсупов
Желтая карточка
Д. Лаптев
24'
Желтая карточка
И. Савич
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
90
Боян Роганович
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
65
Стефан Шапич
ЦЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
6
Игор Савич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
5
Кирилл Кравцов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
97
Марио Чурич
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Артем Симонян
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
6
Амир Батырев
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4-2-1-1-2
23
Бабурин
90
Роганович
22
Кожемякин
65
Шапич
44
Самсонов
35
Енин
6
Савич
52
Нетфуллин
11
Эркинов
10
Караев
10
Лаптев
3-3-2-2
16
Адамов
34
Маргасов
32
Терехов
3
Дркушич
27
Заика
5
Кравцов
17
Макарчук
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
9
Сарвели
19
Джорджевич
10
Караев
8
Смольников
8
Смольников
10
Караев
35
Енин
2
Кутепов
2
Кутепов
35
Енин
11
Эркинов
27
Орехов
27
Орехов
11
Эркинов
6
Савич
7
Рязанцев
7
Рязанцев
6
Савич
10
Лаптев
90
Турищев
90
Турищев
10
Лаптев
9
Сарвели
6
Батырев
6
Батырев
9
Сарвели
22
Жоаозиньо
20
Шипунов
20
Шипунов
22
Жоаозиньо
Остались в запасе
Торпедо
Сочи
56
Александр Довбня
ВР
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
97
Марио Чурич
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
10
Артем Симонян
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
97
Марио Чурич
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
10
Артем Симонян
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Торпедо - Сочи
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Дмитрий Семенов
Хамид Талаев
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Лужники
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