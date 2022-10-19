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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Торпедо
ЦСКА - Торпедо: обзор матча 19 октября 2022
ЦСКА
19.10.2022, среда, 20:30
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
11'
М. Чурич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Торпедо
90'
+4
Желтая карточка
И. Смольников
89'
Замена
С. Шапич
️️️️
Е. Прошкин
Замена
К. Набабкин
️️️️
Е. Ушаков
87'
Желтая карточка
Мойзес
79'
Желтая карточка
С. Зделар
77'
Замена
Мойзес
️️️️
М. Гайич
71'
67'
Замена
И. Енин
️️️️
Х. Эркинов
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Х. Медина
63'
Замена
В. Яковлев
️️️️
И. Обляков
63'
46'
Замена
Б. Роганович
️️️️
А. Самсонов
46'
Замена
И. Смольников
️️️️
М. Каймаков
46'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Д. Лаптев
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
46'
20'
Желтая карточка
М. Каймаков
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Чурич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
16
Максим Мухин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
28
Хесус Медина
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
14
Саша Зделар
ЦП
10
Иван Обляков
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
28
Егор Прошкин
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
6
Игор Савич
ОП
10
Михаил Каймаков
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
11
Хожимат Эркинов
АП
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Никита Ермаков
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
65
Стефан Шапич
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
3-1-1-3-2
49
Тороп
42
Щенников
16
Мухин
22
Гайич
5
Мендес
14
Зделар
28
Медина
19
Зайнутдинов
41
Ушаков
63
Чалов
10
Обляков
4-2-2-1-1
56
Довбня
28
Прошкин
6
Ле Таллек
22
Кожемякин
44
Самсонов
97
Чурич
6
Савич
10
Каймаков
52
Нетфуллин
11
Эркинов
10
Лаптев
10
Обляков
14
Яковлев
14
Яковлев
10
Обляков
22
Гайич
27
Мойзес
27
Мойзес
22
Гайич
41
Ушаков
14
Набабкин
14
Набабкин
41
Ушаков
28
Медина
19
Ермаков
19
Ермаков
28
Медина
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
44
Самсонов
90
Роганович
90
Роганович
44
Самсонов
28
Прошкин
65
Шапич
65
Шапич
28
Прошкин
10
Каймаков
8
Смольников
8
Смольников
10
Каймаков
11
Эркинов
35
Енин
35
Енин
11
Эркинов
10
Лаптев
10
Лебеденко
10
Лебеденко
10
Лаптев
Остались в запасе
ЦСКА
Торпедо
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федотов
23
Егор Бабурин
ВР
56
Богдан Рейхмен
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
56
Богдан Рейхмен
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча ЦСКА - Торпедо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов
Алексей Воронцов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Андрей Веретешкин
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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