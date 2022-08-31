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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Торпедо - ЦСКА
Торпедо - ЦСКА: обзор матча 31 августа 2022
Торпедо
31.08.2022, среда, 17:00
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
14'
Н. Ермаков
68'
А. Гайч
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - ЦСКА
Замена
А. Калмыков
️️️️
Д. Лаптев
84'
82'
Замена
М. Мухин
️️️️
В. Мендес
Замена
А. Симонян
️️️️
Б. Рейхмен
79'
73'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Н. Ермаков
68'
ГОЛ! 0:2!
А. Гайч
Пас отдал
М. Лукин
Замена
Е. Прошкин
️️️️
О. Кожемякин
67'
Замена
Д. Цаллагов
️️️️
М. Султонов
66'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
И. Енин
66'
64'
Замена
В. Яковлев
️️️️
К. Кучаев
64'
Замена
М. Лукин
️️️️
Б. Фукс
57'
Желтая карточка
Б. Фукс
Желтая карточка
И. Смольников
55'
46'
Замена
К. Набабкин
️️️️
М. Гайич
Желтая карточка
Д. Караев
31'
14'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ермаков
10'
Желтая карточка
И. Дивеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
35
Иван Енин
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Иван Обляков
АП
18
Константин Кучаев
АП
19
Никита Ермаков
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Артем Симонян
АП
90
Амур Калмыков
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
3-2-2-1-2
56
Довбня
44
Самсонов
22
Кожемякин
8
Смольников
6
Ле Таллек
35
Енин
52
Нетфуллин
56
Рейхмен
28
Султонов
10
Лаптев
10
Караев
3-2-3-2
49
Тороп
22
Гайич
3
Фукс
78
Дивеев
14
Зделар
5
Мендес
18
Кучаев
19
Ермаков
10
Обляков
19
Гайч
19
Зайнутдинов
22
Кожемякин
28
Прошкин
28
Прошкин
22
Кожемякин
35
Енин
7
Рязанцев
7
Рязанцев
35
Енин
56
Рейхмен
10
Симонян
10
Симонян
56
Рейхмен
28
Султонов
11
Цаллагов
11
Цаллагов
28
Султонов
10
Лаптев
90
Калмыков
90
Калмыков
10
Лаптев
3
Фукс
90
Лукин
90
Лукин
3
Фукс
22
Гайич
14
Набабкин
14
Набабкин
22
Гайич
5
Мендес
16
Мухин
16
Мухин
5
Мендес
19
Ермаков
15
Карраскаль
15
Карраскаль
19
Ермаков
18
Кучаев
14
Яковлев
14
Яковлев
18
Кучаев
Остались в запасе
Торпедо
ЦСКА
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
Главный тренер
Николай Савичев
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Торпедо - ЦСКА
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков
Дмитрий Семенов
Резервный судья:
Сергей Куликов
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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