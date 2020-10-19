Ле Таллек: «После завершения карьеры собираюсь жить в Москве, поэтому российский паспорт был необходим»

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек объяснил, зачем он получил российское гражданство.

– Давай зафиксируем главное: зачем тебе вообще российский паспорт?

– Главная причина – семья. Например, чтобы прилететь в Россию, мне нужна виза. Когда она заканчивается, ее нужно продлевать: оформлять документы, ехать в Париж, ждать. Так как я прилетаю в Москву при любой возможности (во время паузы на матчи сборных, в выходные и праздники), проблемы с визой отнимают много времени и сил.

Вот у моего сына двойное гражданство: у него есть российский и французский паспорт. И никаких проблем! Я тоже так хотел. Не говоря уже о том, что после завершения карьеры я собираюсь жить в Москве. Поэтому паспорт был необходим.

– Ты сказал, что паспорт нужен в первую очередь для семьи. Но еще до того, как ты его получил, все заговорили о твоем вызове в сборную России.

– Наверное, логика такая: раз футболист получает паспорт, значит, хочет играть за другую сборную. Но в моем случае все было не так. Я занялся гражданством, чтобы чуть упростить свою жизнь и, как я уже сказал, не тратить кучу времени на визу. А как только получил паспорт РФ, журналисты завалили меня вопросами: «Если вызовут в сборную России, ты согласишься?». Я ответил: «Почему нет?».