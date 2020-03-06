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    Ле Таллек: «Буду стараться изо всех сил, чтобы заслужить доверие Черчесова»

    Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек дал понять, что до сих пор рассчитывает на попадание в заявку сборной России для участия в финальной части Евро-2020.

    «Не могу пока точно сказать, когда у меня будет российский паспорт, но, скорее всего, увижу его к концу сезона. Пока не могу сказать, хотел бы видеть меня (главный тренер сборной России Станислав) Черчесов или нет, я с ним не разговаривал. Это будет его выбор. На данный момент этим вопросом занимается мой адвокат. Он должен мне сообщить, когда подготовят все документы. Я буду стараться изо всех сил в этом сезоне, чтобы заслужить доверие тренера.

    Все знают, что меня многое связывает с Россией, поэтому люди не должны удивляться, что я хочу иметь паспорт. У меня есть русская жена и ребенок. Я тоже хочу, как мой сын, иметь два гражданства – российское и французское», – сказал Ле Таллек.

    Колосков: «Ле Таллек? Не помню такого. Самое главное, чтобы Черчесов помнил»

    Юрист Зайцев: «Ле Таллек за сборную России сыграть не сможет, хотя и не был заигран за Францию»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1419

      ZENIT****** 17 минут назад

      А ТЕБЕ ЭТО НАДО???Может временно обуяло желание? НУ-НУ,ПОСМОТРИМ.

      0
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      Рейтинг: +1095

      PUZIAKA 41 минуту назад

      Ребята, кто-нибудь, объясните парню, что паспорта недостаточно, чтобы играть за сборную. Нужно предков иметь, или в России отыграть несколько лет. Расстроится же.

      0
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      Рейтинг: +3623

      Рубинище > PUZIAKA 23 минуты назад

      Объяснят, откатит-кому надо, подпишет себе известное "агенство" и всё-игрок сборной.

      0
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      Рейтинг: +1393

      Hektor 84 56 минут назад

      У нас в России уже есть свой Ле таллек. Зовут его Зе Болотный! Так что друг место занято)))

      1
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      Рейтинг: +10119

      vladimir-7 1 час назад

      Ле Таллек, покажи С.Черчесову усы и твой вопрос решится моментально.

      2
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      Рейтинг: +13645

      bset 1 час назад

      Лимит в действии. Скоро вся сборная будет из легионеров. Я еще могу понять тех, кто в России живет. Но те, кто вообще никак с ней не связаны... Это уже перебор. Хотя это очередной грамотный ход на хороший контракт в Зените. За паспорт х3 к зарплате.

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