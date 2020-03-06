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  • Ле Таллек: «Буду стараться изо всех сил, чтобы заслужить доверие Черчесова»

Ле Таллек: «Буду стараться изо всех сил, чтобы заслужить доверие Черчесова»

6 марта 2020, 18:43
10

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек дал понять, что до сих пор рассчитывает на попадание в заявку сборной России для участия в финальной части Евро-2020.

«Не могу пока точно сказать, когда у меня будет российский паспорт, но, скорее всего, увижу его к концу сезона. Пока не могу сказать, хотел бы видеть меня (главный тренер сборной России Станислав) Черчесов или нет, я с ним не разговаривал. Это будет его выбор. На данный момент этим вопросом занимается мой адвокат. Он должен мне сообщить, когда подготовят все документы. Я буду стараться изо всех сил в этом сезоне, чтобы заслужить доверие тренера.

Все знают, что меня многое связывает с Россией, поэтому люди не должны удивляться, что я хочу иметь паспорт. У меня есть русская жена и ребенок. Я тоже хочу, как мой сын, иметь два гражданства – российское и французское», – сказал Ле Таллек.

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Источник: «Р-Спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монпелье Россия Ле Таллек Дамьен
Комментарии (10)
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bset
1583510790
Лимит в действии. Скоро вся сборная будет из легионеров. Я еще могу понять тех, кто в России живет. Но те, кто вообще никак с ней не связаны... Это уже перебор. Хотя это очередной грамотный ход на хороший контракт в Зените. За паспорт х3 к зарплате.
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vladimir-7
1583511354
Ле Таллек, покажи С.Черчесову усы и твой вопрос решится моментально.
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Hektor 84
1583511988
У нас в России уже есть свой Ле таллек. Зовут его Зе Болотный! Так что друг место занято)))
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PUZIAKA
1583512863
Ребята, кто-нибудь, объясните парню, что паспорта недостаточно, чтобы играть за сборную. Нужно предков иметь, или в России отыграть несколько лет. Расстроится же.
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Владислав Vlad
1583523271
Ле Таллек.... Ты кто????
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Axe111
1583532852
Ему пох кого брать,собирай шмотки
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Plyash
1583621752
Жаль,конечно,что этим занимается твой адвокат... А знаешь,кто должен?
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