Ле Таллек: «Буду стараться изо всех сил, чтобы заслужить доверие Черчесова»

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек дал понять, что до сих пор рассчитывает на попадание в заявку сборной России для участия в финальной части Евро-2020.

«Не могу пока точно сказать, когда у меня будет российский паспорт, но, скорее всего, увижу его к концу сезона. Пока не могу сказать, хотел бы видеть меня (главный тренер сборной России Станислав) Черчесов или нет, я с ним не разговаривал. Это будет его выбор. На данный момент этим вопросом занимается мой адвокат. Он должен мне сообщить, когда подготовят все документы. Я буду стараться изо всех сил в этом сезоне, чтобы заслужить доверие тренера.

Все знают, что меня многое связывает с Россией, поэтому люди не должны удивляться, что я хочу иметь паспорт. У меня есть русская жена и ребенок. Я тоже хочу, как мой сын, иметь два гражданства – российское и французское», – сказал Ле Таллек.

Впервые о желании выступать за сборную России 29-летний хавбек заявил в декабре.

С 2014 по 2015 год Ле Таллек выступал за саранскую «Мордовию».

Также он играл в украинской «Говерле» и сербской «Црвене Звезде».

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