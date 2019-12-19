Юрист Зайцев: «Ле Таллек за сборную России сыграть не сможет, хотя и не был заигран за Францию»

Спортивный юрист Юрий Зайцев рассказал, почему полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек не сможет играть за сборную России.

«Если Ле Таллек играл в официальном матче за сборную Франции, то выступать за сборную России не сможет. Уровень сборной тут не важен – хоть юношеская, хоть молодежная. Если бы в официальных матчах за сборную Франции он играл, когда у него уже был российский паспорт, то можно было бы об этом говорить. Но нашего паспорта у него не было. Так что за сборную России он сыграть не сможет, хотя и не был заигран за первую команду Франции.

Если же у него нет официальных матчей, даже за юношеские и молодежные команды Франции, он должен прожить в России пять лет. Тогда о выступлении за сборную России говорить можно», – сказал Зайцев.

29-летний футболист выступал в РПЛ за «Мордовию» с 2014 по 2016 год.

Также француз играл за «Црвену Звезду», «Говерлу», дортмундскую «Боруссию» и «Нант».

Хавбек «Монпелье» Ле Таллек хочет выступать за сборную России. В РПЛ он играл за «Мордовию»



