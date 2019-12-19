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  • Юрист Зайцев: «Ле Таллек за сборную России сыграть не сможет, хотя и не был заигран за Францию»

Юрист Зайцев: «Ле Таллек за сборную России сыграть не сможет, хотя и не был заигран за Францию»

19 декабря 2019, 18:25
6

Спортивный юрист Юрий Зайцев рассказал, почему полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек не сможет играть за сборную России.

«Если Ле Таллек играл в официальном матче за сборную Франции, то выступать за сборную России не сможет. Уровень сборной тут не важен – хоть юношеская, хоть молодежная. Если бы в официальных матчах за сборную Франции он играл, когда у него уже был российский паспорт, то можно было бы об этом говорить. Но нашего паспорта у него не было. Так что за сборную России он сыграть не сможет, хотя и не был заигран за первую команду Франции.

Если же у него нет официальных матчей, даже за юношеские и молодежные команды Франции, он должен прожить в России пять лет. Тогда о выступлении за сборную России говорить можно», – сказал Зайцев.

Хавбек «Монпелье» Ле Таллек хочет выступать за сборную России. В РПЛ он играл за «Мордовию»


Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Франция. Лига 1 Франция Россия Монпелье Мордовия Ле Таллек Дамьен
Комментарии (6)
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УхоГорлоНос
1576773318
Нойтштадер разве прожил 5 лет, до того как в сборную попал?
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D7
1576777825
че за Дебил при чем тут молодежная и юношеская сборная это вообще не роляет главное что за основную он не заигран! а по поводу гражданства как говорил него жена русская и у сына русский и французский паспорт
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helllacoste
1576780698
я что то упустил, он русским в мордовии стал?))
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BRO_football
1576783115
В 2009 году Дамьен Ле Таллек сыграл 4 матча за сборную Франции U19 на Чемпионате Европы для юношей до 19 лет. Турнир проходил на Украине и она же в итоге победила, а Франция заняла 3 место, проиграв в полуфинале Англии. Выходит, что для Дамьен Ле Таллека путь в сборную России действительно закрыт.
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