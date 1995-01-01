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    Юрист Зайцев: «Ле Таллек за сборную России сыграть не сможет, хотя и не был заигран за Францию»

    Спортивный юрист Юрий Зайцев рассказал, почему полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек не сможет играть за сборную России.

    «Если Ле Таллек играл в официальном матче за сборную Франции, то выступать за сборную России не сможет. Уровень сборной тут не важен – хоть юношеская, хоть молодежная. Если бы в официальных матчах за сборную Франции он играл, когда у него уже был российский паспорт, то можно было бы об этом говорить. Но нашего паспорта у него не было. Так что за сборную России он сыграть не сможет, хотя и не был заигран за первую команду Франции.

    Если же у него нет официальных матчей, даже за юношеские и молодежные команды Франции, он должен прожить в России пять лет. Тогда о выступлении за сборную России говорить можно», – сказал Зайцев.

    Хавбек «Монпелье» Ле Таллек хочет выступать за сборную России. В РПЛ он играл за «Мордовию»


    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +668

      УхоГорлоНос 35 минут назад

      Нойтштадер разве прожил 5 лет, до того как в сборную попал?

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