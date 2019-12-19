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  • Колосков: «Ле Таллек? Не помню такого. Самое главное, чтобы Черчесов помнил»

Колосков: «Ле Таллек? Не помню такого. Самое главное, чтобы Черчесов помнил»

19 декабря 2019, 12:57
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал заявление полузащитника «Монпелье» Дамьена Ле Таллека о желании играть за сборную России.

«Ле Таллек? А кто это? Честно говоря, не помню такого. Самое главное, чтобы Черчесов помнил. Но если у парня есть желание получить российское гражданство и выступать за сборную, то это похвально. Если он действительно талантливый, восхитительный игрок, то почему бы и нет?

Даже если не получится, то он в любом случае делает себе задел на будущее, чтобы остаться жить в России. Буду только рад, если он усилит сборную», – сказал Колосков.

Хавбек «Монпелье» Ле Таллек хочет выступать за сборную России. В РПЛ он играл за «Мордовию»


Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Франция. Лига 1 Россия Монпелье Мордовия Ле Таллек Дамьен Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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Красный май
1576759062
Осталось выяснить, знает ли Ле Таллек о Колоскове.
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