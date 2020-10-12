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    Жена Ле Таллека: «Несколько российских клубов проявили интерес к Дамьену, идут переговоры»

    Кристина Ле Таллек, супруга полузащитника «Монпелье» Дамьена Ле Таллека, не исключила, что ее муж окажется в российском клубе.

    – А про возможный переход в российские клубы – правда?

    – Да, несколько команд действительно проявили свой интерес, но не буду их называть. Идут переговоры. Это все, что могу сейчас сказать.

    – А вы сами хотите вернуться?

    – Если сложится так, что Дамьен будет играть в России, нам точно станет проще. Больше не нужно будет летать каждый месяц друг к другу, с ребенком. Сейчас с этим стало особенно тяжело: пандемия, нет прямых рейсов.

    Но я точно не жалуюсь: нас абсолютно устраивает город и тот факт, что у Дамьена хороший контракт в Лиге 1.

    • С 2014 по 2015 год Ле Таллек выступал за саранскую «Мордовию».
    • На прошлой неделе француз получил российский паспорт.
    • Его рыночная стоимость – 3,2 миллиона евро.

    Жена Ле Таллека: «Если мужа вызовут в сборную России, он согласится»

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    Источник: Sport24

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