Жена Ле Таллека: «Несколько российских клубов проявили интерес к Дамьену, идут переговоры»

Кристина Ле Таллек, супруга полузащитника «Монпелье» Дамьена Ле Таллека, не исключила, что ее муж окажется в российском клубе.

– А про возможный переход в российские клубы – правда?

– Да, несколько команд действительно проявили свой интерес, но не буду их называть. Идут переговоры. Это все, что могу сейчас сказать.

– А вы сами хотите вернуться?

– Если сложится так, что Дамьен будет играть в России, нам точно станет проще. Больше не нужно будет летать каждый месяц друг к другу, с ребенком. Сейчас с этим стало особенно тяжело: пандемия, нет прямых рейсов.

Но я точно не жалуюсь: нас абсолютно устраивает город и тот факт, что у Дамьена хороший контракт в Лиге 1.

С 2014 по 2015 год Ле Таллек выступал за саранскую «Мордовию».

На прошлой неделе француз получил российский паспорт.

Его рыночная стоимость – 3,2 миллиона евро.

Жена Ле Таллека: «Если мужа вызовут в сборную России, он согласится»