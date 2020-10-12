Жена Ле Таллека: «Если мужа вызовут в сборную России, он согласится»

Кристина Ле Таллек, супруга полузащитника «Монпелье» Дамьена Ле Таллека, прокомментировала возможность его выступления за сборную России.
«По поводу игры за национальную команду рассуждать пока рано, так как действительно есть сложности. В данный момент юристы занимаются нюансами данной процедуры. Если у Дамьена появится возможность играть за сборную, он согласится — он уже много лет следит за всеми играми нашей национальной команды и в целом за Премьер-лигой», — сказала Ле Таллек.
- Ле Таллек ранее получил российское гражданство.
- Француз играл за «Мордовию» с 2014 по 2015 год.
- Его трансферная стоимость – 3,2 миллиона евро.
- Ле Таллек ни разу не вызывался в сборную Франции.
Источник: Sport24