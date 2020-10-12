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  • Жена Ле Таллека: «Если мужа вызовут в сборную России, он согласится»

Жена Ле Таллека: «Если мужа вызовут в сборную России, он согласится»

12 октября 2020, 18:27
11

Кристина Ле Таллек, супруга полузащитника «Монпелье» Дамьена Ле Таллека, прокомментировала возможность его выступления за сборную России.

«По поводу игры за национальную команду рассуждать пока рано, так как действительно есть сложности. В данный момент юристы занимаются нюансами данной процедуры. Если у Дамьена появится возможность играть за сборную, он согласится — он уже много лет следит за всеми играми нашей национальной команды и в целом за Премьер-лигой», — сказала Ле Таллек.

  • Ле Таллек ранее получил российское гражданство.
  • Француз играл за «Мордовию» с 2014 по 2015 год.
  • Его трансферная стоимость – 3,2 миллиона евро.
  • Ле Таллек ни разу не вызывался в сборную Франции.

Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Россия Монпелье Ле Таллек Дамьен
Комментарии (11)
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FanatSerj
1602517772
не ну а что, он видно глянул как там Кутепов, Черешев, Кузяев, Кудряшов последние матчи играет, Нойштедтера, как там Жирков в свои 37 лет пылит, что бы и не попробовать, чем черт не шутит, особенно если он с усами )))
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DOCTOR PENALTY
1602518477
Подкаблучник, значит!
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ZEVS71
1602519245
Ну во первых в Монпелье он полузащитник. Забивал последний раз в 19 году. Уровень ФК Мордовия без обид ни когда не был высоким. Зачем он в сборной?
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SaveAS
1602519840
Что-то вообще не понятно, ладно Фернандес, Гельерме, они у нас в чемпионате играют много лет, а этот-то каким боком оказался под руссификацию, теперь что каждому желающему даём паспорт РФ и сборную превратим как во Францию или Германии
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Armani nn
1602532097
Ну и на кой он нам,спрашивается?)У на своих Тольков навалом!!!
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maygli
1602538242
Ой... неужели прям и не поломается немного?
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maygli
1602538532
Думаю она сделает всё... чтоб его Черчес взял. А гражданство не проблема, Кристина же россиянка, как никак мисс Мордовия, кто ж ей откажет.)
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Hektor 84
1602542049
Вот она главная суть лимита.
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ItalianFootball
1602572373
Не ну раз год в великой Мордовии провел, то точно Уровень.
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