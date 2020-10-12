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    Жена Ле Таллека: «Если мужа вызовут в сборную России, он согласится»

    Кристина Ле Таллек, супруга полузащитника «Монпелье» Дамьена Ле Таллека, прокомментировала возможность его выступления за сборную России.

    «По поводу игры за национальную команду рассуждать пока рано, так как действительно есть сложности. В данный момент юристы занимаются нюансами данной процедуры. Если у Дамьена появится возможность играть за сборную, он согласится — он уже много лет следит за всеми играми нашей национальной команды и в целом за Премьер-лигой», — сказала Ле Таллек.

    • Ле Таллек ранее получил российское гражданство.
    • Француз играл за «Мордовию» с 2014 по 2015 год.
    • Его трансферная стоимость – 3,2 миллиона евро.
    • Ле Таллек ни разу не вызывался в сборную Франции.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +440

      ZEVS71 2 минуты назад

      Ну во первых в Монпелье он полузащитник. Забивал последний раз в 19 году. Уровень ФК Мордовия без обид ни когда не был высоким. Зачем он в сборной?

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      Рейтинг: +18532

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Подкаблучник, значит!

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      Рейтинг: +6533

      FanatSerj 27 минут назад

      не ну а что, он видно глянул как там Кутепов, Черешев, Кузяев, Кудряшов последние матчи играет, Нойштедтера, как там Жирков в свои 37 лет пылит, что бы и не попробовать, чем черт не шутит, особенно если он с усами )))

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