Ле Таллек прокомментировал свое возвращение в Россию

Новичок «Торпедо» Дамьен Ле Таллек объяснил свое решение вернуться в РПЛ.

– Многие сейчас уезжают из-за политики, а ты наоборот вернулся в Россию. Почему?

– У меня здесь все: семья, дети, жизнь. Зачем мне уезжать?! Всегда думал о возвращении.

Политическая ситуация? Не смущала, я вне политики. Хочу играть в футбол и быть со своей семьей.

– Ты больше русский или француз?

– Не могу сказать. Но мне здесь нравится. Страна мне нравится, поэтому и приехал.

– Что в России тебе нравится?

– Москва.

– Чем?

– Из-за семьи, в первую очередь. Но вообще здесь классно походить по ресторанам, по паркам с ребенком. Город для всего. Все есть.