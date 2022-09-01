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    Ле Таллек прокомментировал свое возвращение в Россию

    Новичок «Торпедо» Дамьен Ле Таллек объяснил свое решение вернуться в РПЛ.

    – Многие сейчас уезжают из-за политики, а ты наоборот вернулся в Россию. Почему?

    – У меня здесь все: семья, дети, жизнь. Зачем мне уезжать?! Всегда думал о возвращении.

    Политическая ситуация? Не смущала, я вне политики. Хочу играть в футбол и быть со своей семьей.

    – Ты больше русский или француз?

    – Не могу сказать. Но мне здесь нравится. Страна мне нравится, поэтому и приехал.

    – Что в России тебе нравится?

    – Москва.

    – Чем?

    – Из-за семьи, в первую очередь. Но вообще здесь классно походить по ресторанам, по паркам с ребенком. Город для всего. Все есть.

    • В августе Ле Таллек бесплатно покинул АЕК.
    • В России он ранее выступал за «Мордовию».
    • У хавбека есть гражданство РФ.

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    Источник: Sport24

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