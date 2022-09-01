Ле Таллек прокомментировал свое возвращение в Россию

Новичок «Торпедо» Дамьен Ле Таллек объяснил свое решение вернуться в РПЛ.
– Многие сейчас уезжают из-за политики, а ты наоборот вернулся в Россию. Почему?
– У меня здесь все: семья, дети, жизнь. Зачем мне уезжать?! Всегда думал о возвращении.
Политическая ситуация? Не смущала, я вне политики. Хочу играть в футбол и быть со своей семьей.
– Ты больше русский или француз?
– Не могу сказать. Но мне здесь нравится. Страна мне нравится, поэтому и приехал.
– Что в России тебе нравится?
– Москва.
– Чем?
– Из-за семьи, в первую очередь. Но вообще здесь классно походить по ресторанам, по паркам с ребенком. Город для всего. Все есть.
- В августе Ле Таллек бесплатно покинул АЕК.
- В России он ранее выступал за «Мордовию».
- У хавбека есть гражданство РФ.
Источник: Sport24