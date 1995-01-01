«Динамо» интересуется хавбеком «Монпелье» Ле Таллеком

зачем он нужен если есть такой же Юсупов и Ной
«Динамо» может купить полузащитника «Монпелье» Дамьена Ле Таллека.
В настоящее время футболист тренируется в Москве и планирует получить российское гражданство. Контракт 30-летнего француза с «Монпелье» заканчивается летом 2022 года.
- С 2014 по 2015 год Ле Таллек защищал цвета саранской «Мордовии».
- В этом сезоне хавбек провел в чемпионате Франции 28 игр, забил 2 мяча.
- Лига 1 была завершена досрочно, «Монепелье» закончил чемпионат на восьмом месте.