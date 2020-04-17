Ле Таллек: «90% работы по получению российского паспорта сделано»

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек заявил, что он близок к получению российского паспорта.

«Я получил вид на жительство иностранного гражданина. Это последний шаг до получения паспорта, 90% работы мы сделали. Это была просто замечательная новость для меня.

Буду считать себя русским, когда все-таки получу паспорт. Да, есть небольшие проблемы, многие организации не работают, но уверен, что все будет хорошо. Это разрешение было важным документом для меня и семьи», – сказал француз.