Ле Таллек: «90% работы по получению российского паспорта сделано»

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек заявил, что он близок к получению российского паспорта.
«Я получил вид на жительство иностранного гражданина. Это последний шаг до получения паспорта, 90% работы мы сделали. Это была просто замечательная новость для меня.
Буду считать себя русским, когда все-таки получу паспорт. Да, есть небольшие проблемы, многие организации не работают, но уверен, что все будет хорошо. Это разрешение было важным документом для меня и семьи», – сказал француз.
- 29-летний хавбек с декабря говорит о желании выступать за сборную России.
- С 2014 по 2015 год Ле Таллек защищал цвета саранской «Мордовии».
- Также он играл в украинской «Говерле» и сербской «Црвене Звезде».
Источник: «Р-Спорт»