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    Ле Таллек: «90% работы по получению российского паспорта сделано»

    Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек заявил, что он близок к получению российского паспорта.

    «Я получил вид на жительство иностранного гражданина. Это последний шаг до получения паспорта, 90% работы мы сделали. Это была просто замечательная новость для меня.

    Буду считать себя русским, когда все-таки получу паспорт. Да, есть небольшие проблемы, многие организации не работают, но уверен, что все будет хорошо. Это разрешение было важным документом для меня и семьи», – сказал француз.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2833

      Борат 23 минуты назад

      Я его прекрасно понимаю- он Не хочет играть за сборную ниг-геров!
      Превратили Францию в африканскую республику! Теперь вопрос кто у кого был и есть колонией ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +58

      Соарес 42 минуты назад

      Что он перешёл ?

      0
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      Рейтинг: +3524

      Alekxei Z. 53 минуты назад

      А каким он боком к России ???

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