ФИФА запретила Ле Таллеку выступать за сборную России: «Я просил, но мне сказали «нет»

Полузащитник «Торпедо» Дамьен Ле Таллек заявил, что ФИФА запретила ему выступать за сборную России.

Ле Таллек заключил с «Торпедо» контракт до конца сезона.

В августе Ле Таллек бесплатно покинул АЕК.

У хавбека есть гражданство РФ.

«У меня есть российский паспорт. Что я думаю об игре за сборную России? Я просил ФИФА три года назад, но там сказали «нет». В данный момент об этом не стоит говорить. Да, я хочу, просил, но ФИФА отклонила просьбу.

Почему? Потому что я играл за сборную Франции. Это решение ФИФА, не мое. Поэтому у меня нет шансов сыграть за сборную России», – сказал Ле Таллек.