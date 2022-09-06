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    ФИФА запретила Ле Таллеку выступать за сборную России: «Я просил, но мне сказали «нет»

    Полузащитник «Торпедо» Дамьен Ле Таллек заявил, что ФИФА запретила ему выступать за сборную России.

    • Ле Таллек заключил с «Торпедо» контракт до конца сезона.
    • В августе Ле Таллек бесплатно покинул АЕК.
    • У хавбека есть гражданство РФ.

    «У меня есть российский паспорт. Что я думаю об игре за сборную России? Я просил ФИФА три года назад, но там сказали «нет». В данный момент об этом не стоит говорить. Да, я хочу, просил, но ФИФА отклонила просьбу.

    Почему? Потому что я играл за сборную Франции. Это решение ФИФА, не мое. Поэтому у меня нет шансов сыграть за сборную России», – сказал Ле Таллек.

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    Источник: ТАСС

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    06.09.2022 09:49
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4652

      Enter2006 13 часов назад

      Всем давно уже ясно, что запад и европа готовились к февралю 2022 задолго, "Я просил ФИФА три года назад, но там сказали «нет»". Демократы куевы.

      2
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      ...
      Рейтинг: +443

      Fialet > Enter2006 11 часов назад

      Более того, даже если бы не началась спецоперация, один хрен ужесточались бы санкции, и цены бы тоже росли.

      3
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      Рейтинг: +4652

      Enter2006 > Fialet 11 часов назад

      У них до сих пор слюноотделение не остановилось после развала СССР, теперь и Россию хотят на части порвать, но зубы пообломают.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5424

      TOMSON 15 часов назад

      Это не решение ФИФА, а железобетонное правило. И спасибо, что в футболе хоть какой-то порядок в этом. 1 раз сыграл и на всю жизнь.

      1
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      Рейтинг: +24618

      bset > TOMSON 15 часов назад

      Заголовок чисто, чтобы подумали, что типа ФИФА именно за Россию запретило, чтобы политику приплести.

      2
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      Рейтинг: +693

      (Меня за банили) > TOMSON 11 часов назад

      Ну да, ну да. Расскажи это Диего Коста или Мотта.

      0
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      Рейтинг: +5424

      TOMSON > (Меня за банили) 8 часов назад

      Если про Косту то выдержка из Википедии:
      «В настоящее время правила ФИФА разрешают игрокам с более чем одним гражданством представлять вторую страну, если, как урождённый бразилец, он представлял свою первую страну только в товарищеских матчах»
      Думаю у Мотты похожий случай, но честно не гуглил.
      Товарищ выше провёл хоть и на молодежном уровне, но все же официальные матчи.

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