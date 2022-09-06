Всем давно уже ясно, что запад и европа готовились к февралю 2022 задолго, "Я просил ФИФА три года назад, но там сказали «нет»". Демократы куевы.
Полузащитник «Торпедо» Дамьен Ле Таллек заявил, что ФИФА запретила ему выступать за сборную России.
- Ле Таллек заключил с «Торпедо» контракт до конца сезона.
- В августе Ле Таллек бесплатно покинул АЕК.
- У хавбека есть гражданство РФ.
«У меня есть российский паспорт. Что я думаю об игре за сборную России? Я просил ФИФА три года назад, но там сказали «нет». В данный момент об этом не стоит говорить. Да, я хочу, просил, но ФИФА отклонила просьбу.
Почему? Потому что я играл за сборную Франции. Это решение ФИФА, не мое. Поэтому у меня нет шансов сыграть за сборную России», – сказал Ле Таллек.