«Похоже на цирк». Ле Таллек – о матче против «Ростова»

Футболист «Торпедо» Дамьен Ле Таллек поделился эмоциями после матча восьмого тура РПЛ против «Ростова» (0:1). Ростовчане дважды перебивали победный пенальти.

— Какие мысли по этому моменту?

— Я такое вижу впервые. Может, Егор Бабурин и вышел чуть-чуть [с линии ворот], но иногда нужно учитывать многие факторы, а не просто смотреть VAR. Вышел на пару сантиметров, а дали два раза перебить… Не повезло. Похоже на цирк? Да. Можно заставить перебить, смотря VAR, но мы этого не заслужили — мог бы быть неплохой матч для нас.