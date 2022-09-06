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    «Похоже на цирк». Ле Таллек – о матче против «Ростова»

    Футболист «Торпедо» Дамьен Ле Таллек поделился эмоциями после матча восьмого тура РПЛ против «Ростова» (0:1). Ростовчане дважды перебивали победный пенальти.

    — Какие мысли по этому моменту?

    — Я такое вижу впервые. Может, Егор Бабурин и вышел чуть-чуть [с линии ворот], но иногда нужно учитывать многие факторы, а не просто смотреть VAR. Вышел на пару сантиметров, а дали два раза перебить… Не повезло. Похоже на цирк? Да. Можно заставить перебить, смотря VAR, но мы этого не заслужили — мог бы быть неплохой матч для нас.

    • Москвичи уступили 0:1, пропустив с пенальти на 99-й минуте.
    • Игру обслуживал арбитр Ян Бобровский.
    • «Торпедо» идет в сезоне РПЛ без побед.

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    Источник: Sport24

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    06.09.2022 16:13
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