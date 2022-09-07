Комличенко: «Стыдно за нереализованные пенальти «Ростова». Мастерства нет»

у тебя, Комла, ни мастерства, ни совести нет, хотя отсутствие совести у футболистов не причина не выходить на поле - "три очка не пахнут", как уверяет тренер сборной...
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко возмущен незабитыми командой пенальти в матче восьмого тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).
– Что это было в конце матча?
– Сначала бил Егор Голенков, потом я – Бабура прочитал. Я решил поменять удар, пробил плохо, по центру.
– Как – плохо?
– Коряво, вообще ужас. Катастрофа.
– Как это происходило – как вы решали, кому бить?
– Стояли, общались. Должен был бить Дмитрий Полоз, его Георгич назначил. Но Полоза поменяли. Второго варианта не было. Сейчас, думаю, будет Максим Осипенко. Нельзя так бить, четыре подряд в чемпионате не забили. Катастрофа.
– Вам стыдно?
– Да. Конечно. Мастерства, значит, нет. Это наши моменты, которые обязаны реализовывать.
- В компенсированное время 2-го тайма «Ростов» дважды перебивал пенальти, пока его не забил Осипенко.
- Пенальти в ворота «Торпедо» был назначен ошибочно.
- «Ростов» идет в РПЛ 5-м.
Безумная победа «Ростова»: игроки дважды перебивали пенальти, а третий забили на 99-й минуте