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    Комличенко: «Стыдно за нереализованные пенальти «Ростова». Мастерства нет»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко возмущен незабитыми командой пенальти в матче восьмого тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).

    – Что это было в конце матча?

    – Сначала бил Егор Голенков, потом я – Бабура прочитал. Я решил поменять удар, пробил плохо, по центру.

    – Как – плохо?

    – Коряво, вообще ужас. Катастрофа.

    – Как это происходило – как вы решали, кому бить?

    – Стояли, общались. Должен был бить Дмитрий Полоз, его Георгич назначил. Но Полоза поменяли. Второго варианта не было. Сейчас, думаю, будет Максим Осипенко. Нельзя так бить, четыре подряд в чемпионате не забили. Катастрофа.

    – Вам стыдно?

    – Да. Конечно. Мастерства, значит, нет. Это наши моменты, которые обязаны реализовывать.

    • В компенсированное время 2-го тайма «Ростов» дважды перебивал пенальти, пока его не забил Осипенко.
    • Пенальти в ворота «Торпедо» был назначен ошибочно.
    • «Ростов» идет в РПЛ 5-м.

    Безумная победа «Ростова»: игроки дважды перебивали пенальти, а третий забили на 99-й минуте

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 07:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25412

      JTherry 4 часа назад

      у тебя, Комла, ни мастерства, ни совести нет, хотя отсутствие совести у футболистов не причина не выходить на поле - "три очка не пахнут", как уверяет тренер сборной...

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      Рейтинг: +47

      lastik58 5 часов назад

      Да Комличенко понял что пеналь левый, стало стыдно и потому пробил так. Но каков судья!?

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      Рейтинг: +17295

      житель СПб 6 часов назад

      Только за это стыдно?! А за симуляцию? За нечестный результат? Хороший, уважаемый игрок - был!? Теперь отношение к Вам, молодой человек, изменилось...

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      Рейтинг: +2217

      АЛЕКС 58 6 часов назад

      Стыдно что так били левый пеналь!

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