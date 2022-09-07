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  • Комличенко: «Стыдно за нереализованные пенальти «Ростова». Мастерства нет»

Комличенко: «Стыдно за нереализованные пенальти «Ростова». Мастерства нет»

7 сентября 2022, 07:39
5

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко возмущен незабитыми командой пенальти в матче восьмого тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).

– Что это было в конце матча?

– Сначала бил Егор Голенков, потом я – Бабура прочитал. Я решил поменять удар, пробил плохо, по центру.

– Как – плохо?

– Коряво, вообще ужас. Катастрофа.

– Как это происходило – как вы решали, кому бить?

– Стояли, общались. Должен был бить Дмитрий Полоз, его Георгич назначил. Но Полоза поменяли. Второго варианта не было. Сейчас, думаю, будет Максим Осипенко. Нельзя так бить, четыре подряд в чемпионате не забили. Катастрофа.

– Вам стыдно?

– Да. Конечно. Мастерства, значит, нет. Это наши моменты, которые обязаны реализовывать.

  • В компенсированное время 2-го тайма «Ростов» дважды перебивал пенальти, пока его не забил Осипенко.
  • Пенальти в ворота «Торпедо» был назначен ошибочно.
  • «Ростов» идет в РПЛ 5-м.

Безумная победа «Ростова»: игроки дважды перебивали пенальти, а третий забили на 99-й минуте

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Торпедо Ростов Комличенко Николай
Комментарии (5)
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АЛЕКС 58
1662537843
Стыдно что так били левый пеналь!
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житель СПб
1662538215
Только за это стыдно?! А за симуляцию? За нечестный результат? Хороший, уважаемый игрок - был!? Теперь отношение к Вам, молодой человек, изменилось...
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lastik58
1662540132
Да Комличенко понял что пеналь левый, стало стыдно и потому пробил так. Но каков судья!?
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JTherry
1662543166
у тебя, Комла, ни мастерства, ни совести нет, хотя отсутствие совести у футболистов не причина не выходить на поле - "три очка не пахнут", как уверяет тренер сборной...
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zarsm
1662626401
Скулите, скулите) Как Ростов топили сезон за сезоном, вы молчали, а щас ноете, когда ошибочку в пользу допустили) Смех да и только
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