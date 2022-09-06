ЭСК: пенальти в матче «Торпедо» – «Ростов» назначен ошибочно. Судья верно заставил его дважды перебить (Иван Карпов)

ЭСК РФС признал ошибочным решение арбитра Яна Бобровского назначить пенальти в ворота «Торпедо» в матче с «Ростовом» (0:1) в 8-м туре РПЛ.

«По мнению комиссии, первым в борьбе нарушал правила форвард гостей и в этой ситуации должен был быть назначен штрафной удар в пользу хозяев.

Главный судья встречи получит неудовлетворительную оценку за работу в этой игре. Завтра об этом будет объявлено официально.

При этом, у ЭСК нет вопросов к Бобровскому относительно перебития 11-метрового. В обоих случаях вратарь «Торпедо» Бабурин нарушал правила и раньше времени выходил из ворот во время удара (ни одна из его ног не оставалась на линии).

Контролировал позицию голкипера боковой судья, и делал это правильно. За это он, кстати, должен получить бонус», – сообщил инсайдер Иван Карпов.