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  • ЭСК: пенальти в матче «Торпедо» – «Ростов» назначен ошибочно. Судья верно заставил его дважды перебить (Иван Карпов)

ЭСК: пенальти в матче «Торпедо» – «Ростов» назначен ошибочно. Судья верно заставил его дважды перебить (Иван Карпов)

6 сентября 2022, 21:29
17

ЭСК РФС признал ошибочным решение арбитра Яна Бобровского назначить пенальти в ворота «Торпедо» в матче с «Ростовом» (0:1) в 8-м туре РПЛ.

«По мнению комиссии, первым в борьбе нарушал правила форвард гостей и в этой ситуации должен был быть назначен штрафной удар в пользу хозяев.

Главный судья встречи получит неудовлетворительную оценку за работу в этой игре. Завтра об этом будет объявлено официально.

При этом, у ЭСК нет вопросов к Бобровскому относительно перебития 11-метрового. В обоих случаях вратарь «Торпедо» Бабурин нарушал правила и раньше времени выходил из ворот во время удара (ни одна из его ног не оставалась на линии).

Контролировал позицию голкипера боковой судья, и делал это правильно. За это он, кстати, должен получить бонус», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Торпедо Ростов
Комментарии (17)
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Бывалый1488
1662489261
Когда уже это закончится??? Чем Вам господа судьи Торпедо не угодило??
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Красногорск_Фан
1662489346
Что это меняет в счете и турнирной таблице. Бабурин уехал народным героем, адекваты Ростова плевались.жаль что так
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nik55
1662490178
просто нужно половину судей вообще выгнать с футбола
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VVM1964
1662490302
Два очка подарено Ростову !!!
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Красногвардейчик
1662491586
Ребята, мне никто не верил, а я сразу сказал...судья топит Торпедо!!!! Ростову как не странно судьи благоволят.....именно из за таких пенальти, он набрал столько очков!!!! судью Мешкова нужно пожизненно как и Вилкова отстранять от судейства!!!
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Axe111
1662493065
Клоунада. Как и весь цирк чемп
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ААМ
1662528249
Жаль "Торпедо". Судей за результативные ляпы, влияющие на исход матча надо наказывать строго, а не ждать пока, как незабвенного Петтая за не засчитанные голы Аршавина в матче с ЦСКА, их накажет бог.
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