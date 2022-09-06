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    ЭСК: пенальти в матче «Торпедо» – «Ростов» назначен ошибочно. Судья верно заставил его дважды перебить (Иван Карпов)

    ЭСК РФС признал ошибочным решение арбитра Яна Бобровского назначить пенальти в ворота «Торпедо» в матче с «Ростовом» (0:1) в 8-м туре РПЛ.

    «По мнению комиссии, первым в борьбе нарушал правила форвард гостей и в этой ситуации должен был быть назначен штрафной удар в пользу хозяев.

    Главный судья встречи получит неудовлетворительную оценку за работу в этой игре. Завтра об этом будет объявлено официально.

    При этом, у ЭСК нет вопросов к Бобровскому относительно перебития 11-метрового. В обоих случаях вратарь «Торпедо» Бабурин нарушал правила и раньше времени выходил из ворот во время удара (ни одна из его ног не оставалась на линии).

    Контролировал позицию голкипера боковой судья, и делал это правильно. За это он, кстати, должен получить бонус», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    06.09.2022 21:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +699

      г.Онега 2 часа назад

      а толку .очко торпедо не дадут а ростова два не заберут

      0
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      Рейтинг: +3475

      Axe111 3 часа назад

      Клоунада. Как и весь цирк чемп

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +443

      Красногвардейчик 3 часа назад

      Ребята, мне никто не верил, а я сразу сказал...судья топит Торпедо!!!! Ростову как не странно судьи благоволят.....именно из за таких пенальти, он набрал столько очков!!!! судью Мешкова нужно пожизненно как и Вилкова отстранять от судейства!!!

      5
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      Рейтинг: +5674

      Павелий > Красногвардейчик 3 часа назад

      А также следом карманного газпромовца Безбородова.

      3
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      Рейтинг: +443

      Красногвардейчик > Павелий 2 часа назад

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +32892

      VVM1964 3 часа назад

      Два очка подарено Ростову !!!

      3
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      Рейтинг: +25374

      JTherry > VVM1964 3 часа назад

      Карпуше благоволят, тренер же "сборной", из "сбитых летчиков" в "великие" переквалифицировался, надо же показать, что российская школа тренеров на высоте...

      1
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      Рейтинг: +7396

      nik55 3 часа назад

      просто нужно половину судей вообще выгнать с футбола

      3
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      Рейтинг: +5346

      Красногорск_Фан 4 часа назад

      Что это меняет в счете и турнирной таблице. Бабурин уехал народным героем, адекваты Ростова плевались.жаль что так

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +120

      Бывалый1488 4 часа назад

      Когда уже это закончится??? Чем Вам господа судьи Торпедо не угодило??

      2
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      ...
      Рейтинг: +2505

      фанат джигурды > Бывалый1488 3 часа назад

      В С-Пб считают, что очень много московских команд.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17285

      житель СПб > фанат джигурды 2 часа назад

      Тьфу! А в землетрясении СПб не виноват?! НАДОЕЛИ! КАК ЖЕ ВЫ УЖЕ НАДОЕЛИ... Лучше бы научили Спартак в футбол играть...
      Кстати! В Москве действительно слишком много команд за счет российского бюджета! Деньги страны надо делить более равномерно, по всем городам.

      1
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      Рейтинг: +443

      Красногвардейчик > житель СПб 2 часа назад

      Главные финансы страны, это газпром...объяснять дальше?)

      0
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