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    «Ростов» пробил 3 пенальти в ворота «Торпедо» после 90-й минуты. Бабурин отразил 2 удара с нарушением правил

    В восьмом туре чемпионата России «Ростов» на выезде минимально победил «Торпедо» – 1:0.

    В компенсированное ко второму тайму время команда Валерия Карпина пробила три пенальти.

    Егор Голенков и Николай Комличенко 11-метровые не реализовали – оба удара парировал Егор Бабурин.

    Однако вратарь в обоих случаях нарушил правила, убрав до ударов обе ноги с линии ворот.

    Третья попытка ростовчан оказалась результативной – забил защитник Максим Осипенко.

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    Источник: «Матч Премьер»

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    05.09.2022 22:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      linkkivibe 4 часа назад

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      Рейтинг: +32871

      VVM1964 6 часов назад

      РПЛ падает уже ниже плинтуса (((

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      Рейтинг: +1034

      edw7777 6 часов назад

      Если бы били Спартаку, Зениту, ЦСКА или Динамо была бы только одна попытка. Интересно, что движет такими педантами?!

      1
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      Рейтинг: +71

      mitru 6 часов назад

      А разве при перебивании пенальти можно поменять бьющего игрока?

      1
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      Рейтинг: +1590

      Alex Y 7 часов назад

      Что за цирк))

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      Рейтинг: +37

      lastik58 > Alex Y 7 часов назад

      Матч имени Бобровского.

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      Рейтинг: +580

      RUSARM > Alex Y 7 часов назад

      Понятно что карпа тянут,как по другому!!!

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      Рейтинг: +25318

      JTherry > lastik58 6 часов назад

      матч имени "возмущенного" Карпа, цирковые номера оттачивают, когда большую ставку сделали на Фонбет...)

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