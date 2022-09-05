«Ростов» пробил 3 пенальти в ворота «Торпедо» после 90-й минуты. Бабурин отразил 2 удара с нарушением правил

В восьмом туре чемпионата России «Ростов» на выезде минимально победил «Торпедо» – 1:0.

В компенсированное ко второму тайму время команда Валерия Карпина пробила три пенальти.

Егор Голенков и Николай Комличенко 11-метровые не реализовали – оба удара парировал Егор Бабурин.

Однако вратарь в обоих случаях нарушил правила, убрав до ударов обе ноги с линии ворот.

Третья попытка ростовчан оказалась результативной – забил защитник Максим Осипенко.