«Ростов» пробил 3 пенальти в ворота «Торпедо» после 90-й минуты. Бабурин отразил 2 удара с нарушением правил

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В восьмом туре чемпионата России «Ростов» на выезде минимально победил «Торпедо» – 1:0.
В компенсированное ко второму тайму время команда Валерия Карпина пробила три пенальти.
Егор Голенков и Николай Комличенко 11-метровые не реализовали – оба удара парировал Егор Бабурин.
Однако вратарь в обоих случаях нарушил правила, убрав до ударов обе ноги с линии ворот.
Третья попытка ростовчан оказалась результативной – забил защитник Максим Осипенко.