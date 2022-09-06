Мешков будет дисквалифицирован минимум на 3-4 матча (Иван Карпов)

Судья Виталий Мешков будет отстранен от работы минимум на три матча из-за ошибок в двух матчах 8-го тура РПЛ.

«Арбитр на VAR матча «Торпедо» – «Ростов» Мешков будет сурово наказан за то, что не указал Бобровскому на его ошибку в эпизоде с пенальти на Комличенко.

Ему грозит дисквалификация минимум на 3-4 матча, возможно больше. Также будет принята во внимание его ошибка в матче «Динамо» – «Урал».

С высокой долей вероятности, как минимум, в сентябре Виталий судить больше не будет», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.