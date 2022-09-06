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    Мешков будет дисквалифицирован минимум на 3-4 матча (Иван Карпов)

    Судья Виталий Мешков будет отстранен от работы минимум на три матча из-за ошибок в двух матчах 8-го тура РПЛ.

    «Арбитр на VAR матча «Торпедо»«Ростов» Мешков будет сурово наказан за то, что не указал Бобровскому на его ошибку в эпизоде с пенальти на Комличенко.

    Ему грозит дисквалификация минимум на 3-4 матча, возможно больше. Также будет принята во внимание его ошибка в матче «Динамо»«Урал».

    С высокой долей вероятности, как минимум, в сентябре Виталий судить больше не будет», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    06.09.2022 19:14
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    Комментарии28
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    • ...
      Рейтинг: +791

      шахта Заполярная 1 час назад

      мешков давно уже на пожизненное отстранение от футбола насвистел

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15414

      NewLife 3 часа назад

      В газпромовском рфс никогда не будет других судей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5381

      ySS 3 часа назад

      У Бобровского индульгенция?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25374

      JTherry > ySS 3 часа назад

      Бобровскому и боковому судье премию дадут...) только вот Торпедо очки не вернут из-за "нырка" Комличенко, для Карпуши - "три очка не пахнут"...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25374

      JTherry 5 часов назад

      все дело в Мешке, оказывается, и сам не увидел нарушения на Сазонове - Урал засудил, и подсказал Бобровскому неправильно, "прозрев" вдруг на "нырке" Комличенко... "ставку больше, чем жизнь" к букмекерам занес... постоянно судит себе в карман - прокурорскую проверку стоит провести с этим персонажем...

      7
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    • ...
      Рейтинг: +443

      Красногвардейчик 5 часов назад

      Таких судей как Мешков, гнать из судейства однозначно!!!!! То что продажный, видно неворужённым взглядом...не дал пеналь очевидный на Чалове, Уралу с Динамо...и вот сейчас.....прокуратуре стоит поинтересоваться им

      8
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    • ...
      Рейтинг: +5674

      Павелий 6 часов назад

      А я в очередной раз напомню, что именно это упырь судил 01.12.2019 матч Зенит-Спартак, когда Дзюба откровенно завалил Кутепова в штрафной, и уже от колена Кутепова мяч закатился в ворота.
      Так что надо не на 3-4 матча, а навсегда!

      10
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      ...
      Рейтинг: +17285

      житель СПб > Павелий 5 часов назад

      Не помню тот матч и ту ситуацию - но даже Ваш собственный текст звучит очень неоднозначно. Мяч - он ведь не живой? Кто-то его пробивал? А насчет отстранения надолго - например, до конца сезона или Чемпа - согласен!

      0
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      Рейтинг: +304

      Фитоняшич > Павелий 5 часов назад

      Да с Зенитом не важно , кто судит. Там судят как надо.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +304

      Фитоняшич > житель СПб 5 часов назад

      Он звучит предельно однозначано. Вы просто хотите использовать стандартную риторику арбитров - всё неоднозначно в футболе.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17285

      житель СПб > Фитоняшич 5 часов назад

      "Там судят как надо". Поэтому на 93 минуте известного матча после грубого и однозначного нарушения игрока Спартака (руками сзади толкнул и уронил зенитовца) - штрафной был назначен в сторону Зенита. Семак чуть не упал от изумления...
      Но спартаковские болельщики - это как Фемида, всегда в повязке на глазах.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +304

      Фитоняшич > житель СПб 4 часа назад

      На один такой эпизод в пользу Спартака в этом же матче было буквально 10 эпизодов в пользу Зенита. Хочешь, я перечислю? Будет, что сказать?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +304

      Фитоняшич > житель СПб 4 часа назад

      1. Барриос повалил руками Зобнина на газон, Вендел подбежал и ткнул его по лицу своей бутсой, Зенит начал атаку. Спартак отбился и побежал в контратаку 3 в 3, арбитр остановил игру, чтобы оказать помощь Зобнину и вывел его за пределы поля. Это только один эпизод! Он пропускает фол руками, пропускает удар бутсой, потом срывает контратаку в пользу провинившихся и ещё оправляет игрока за пределы поля.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +304

      Фитоняшич > житель СПб 4 часа назад

      2. Кузяев отбирает мяч в толпе, Квинси черпаком отбирает мяч и Кузяев наносит ему удар сзади по ногам. Арбитр просто общается, хотя это неспортивное поведение и немотивированная агрессия. Человек даже не боролся за мяч, он срывал атаку.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +304

      Фитоняшич > житель СПб 4 часа назад

      3. Квинси подталкивает Вендела, тот падает и звучит свисток. Барриос и Вендел начинают толкать Квинси, арбитр молчит. Ловрен берёт Квинси за грудки, арбитр молчит. И вступает в эпизод только когда подбегает Джикия. И вместо того, чтобы раздать жёлтые Венделу, Барриосу и Ловрену, он даёт жёлтую Промесу и только Венделу! Типа размен, который якобы устраивает всех, хотя на деле прощает он только двух игроков Зенита, которые откровенно провоцировали и пихали Промеса. Уж Ловрен там наиграл на свою жёлтую железно. Он буквально на руках человека нёс.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +304

      Фитоняшич > житель СПб 4 часа назад

      4. Уже после этого картинного падения Вендела, Ловрен не даёт Соболеву развить контратаку своими захватами. Соболев его два раза успел обвести, Кукуян даже свитка не дал, просто отобрали мяч на фланге и снова понеслась игра. Хотя за такие приколы давать надо. Люди даже не пытаются играть в мяч.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +304

      Фитоняшич > житель СПб 4 часа назад

      5. Барриос, который подкинул руку Зобнина себе в лицо это просто посмешище. Я это буду писать чисто по приколу.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +304

      Фитоняшич > житель СПб 4 часа назад

      6. Во втором тайме арбитр просто уже реагировал на любые падения игроков Зенита. Стоило к ним просто подойти вплотную и они падали на газон, как подкошенные. Был отличный эпизод, когда Бальде играл в прыжке в мяч, а Ловрен просто играл в Бальде и потеря мяча переросла в атаку Зенита. Но стоило Промесу дотронуться до Барриоса и он тут же падал под звонкий свисток. И таких падений было предельно много во втором тайме. Все бразильцы просто искали возможность упасть вместо того, чтобы бороться и это прокатывало. По итогу, все скатывалось к тому, что на Зените свистели всё, что можно, на Спартаке ничего не свистели и по итогу мяч ошивался в основном на половине поля Спартака. Но кому до этого есть дело, когда Зениту целый аут зажали?

      4
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      ...
      Рейтинг: +17285

      житель СПб > Фитоняшич 2 часа назад

      Половина (как минимум, дальше разбираться у меня просто времени нет) - Вами искажено безбожно, до наоборот. Обсуждать что-то в таких условиях - невозможно. Да и бессмысленно.

      0
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      Рейтинг: +443

      Красногвардейчик > Фитоняшич 2 часа назад

      Если честно...4 удара в сторону ворот в этом матче от Спартака, говорит само за себя, так что пока все обсуждения бессмысленны

      0
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      Рейтинг: +304

      Фитоняшич > житель СПб 2 часа назад

      Искажено, оказывается, просто. Ну понятно. А что именно, интересно? Ну что искажено-то? То, что вам не нравится больше всего? Что Ловрен , Вендел и Кузяев в первом тайме могли в русскую рулетку на удаление сыграть уже?

      1
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      ...
      Рейтинг: +304

      Фитоняшич > Красногвардейчик 2 часа назад

      Я уже тебе объяснял, почему это произошло. Самое смешное, что вы с помойкой сыграли не лучше и тоже проиграли потому что вас прижали по полной. Вас не стыдно вообще?

      1
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      Рейтинг: +443

      Красногвардейчик > Фитоняшич 2 часа назад

      Прижали в первом, это да...но во втором ЦСКА давал просраться, и гол победный забил который отменили....а состав ЦСКА, хуже вашего, и не капельки не стыдно...просто у нас есть тренер, и при должном усилении, рвать зенит будем однозначно

      0
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      Рейтинг: +443

      Красногвардейчик > Фитоняшич 2 часа назад

      И это...ты просто хочешь видеть то, что хочешь...а реальность другая

      0
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      Рейтинг: +304

      Фитоняшич > Красногвардейчик 2 часа назад

      Нет, я абсолютно непредвзято и досконально всегда оцениваю любой матч. Просто вы почему-то по сей день считаете, что вся арбитражная выкрутасина вокруг удалений и отмены голов крутится. Вы проиграли даже не из-за этого гола отменённого, вот незадача. Жаль, что до вас не скоро дойдёт.

      1
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      Рейтинг: +304

      Фитоняшич > Красногвардейчик 2 часа назад

      Никого вы рвать не будете (При должном усилении? Сколько к вам пришло в это Т.О?Три, четыре человека?)
      Вам укажут место и просто не дадут играть. Спартак показал, что можно забивать один из одного буквально. Этого хватило, чтобы футбол в матче закончился.

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      Рейтинг: +443

      Красногвардейчик > Фитоняшич 1 час назад

      При усилинии и при Федотове, ЦСКА очень мощным станет, это факт...Абаскаль ваш такой же шарлатан как и все остальные перед нм, просто щас кураж, но он скоро пройдёт...увидишь

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      Рейтинг: +233

      rac531 6 часов назад

      «Что толку от того, что ЭСК указывает на ошибки судьи. Не нужны нам ваши признания! Очки возвращайте! С такими деятелями футбол в России никогда не будет футболом.» САЛИХОВА

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