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  • Мешков будет дисквалифицирован минимум на 3-4 матча (Иван Карпов)

Мешков будет дисквалифицирован минимум на 3-4 матча (Иван Карпов)

6 сентября 2022, 19:14
35

Судья Виталий Мешков будет отстранен от работы минимум на три матча из-за ошибок в двух матчах 8-го тура РПЛ.

«Арбитр на VAR матча «Торпедо»«Ростов» Мешков будет сурово наказан за то, что не указал Бобровскому на его ошибку в эпизоде с пенальти на Комличенко.

Ему грозит дисквалификация минимум на 3-4 матча, возможно больше. Также будет принята во внимание его ошибка в матче «Динамо»«Урал».

С высокой долей вероятности, как минимум, в сентябре Виталий судить больше не будет», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Мешков Виталий
Комментарии (35)
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Павелий
1662482404
А я в очередной раз напомню, что именно это упырь судил 01.12.2019 матч Зенит-Спартак, когда Дзюба откровенно завалил Кутепова в штрафной, и уже от колена Кутепова мяч закатился в ворота. Так что надо не на 3-4 матча, а навсегда!
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Красногвардейчик
1662484160
Таких судей как Мешков, гнать из судейства однозначно!!!!! То что продажный, видно неворужённым взглядом...не дал пеналь очевидный на Чалове, Уралу с Динамо...и вот сейчас.....прокуратуре стоит поинтересоваться им
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JTherry
1662484645
все дело в Мешке, оказывается, и сам не увидел нарушения на Сазонове - Урал засудил, и подсказал Бобровскому неправильно, "прозрев" вдруг на "нырке" Комличенко... "ставку больше, чем жизнь" к букмекерам занес... постоянно судит себе в карман - прокурорскую проверку стоит провести с этим персонажем...
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ySS
1662491606
У Бобровского индульгенция?)
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NewLife
1662492491
В газпромовском рфс никогда не будет других судей.
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шахта Заполярная
1662498574
мешков давно уже на пожизненное отстранение от футбола насвистел
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