Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Безумная победа «Ростова»: игроки дважды перебивали пенальти, а третий забили на 99-й минуте

Безумная победа «Ростова»: игроки дважды перебивали пенальти, а третий забили на 99-й минуте

5 сентября 2022, 22:34
12

8-й тур РПЛ закрывался матчем «Торпедо» и «Ростова». «Ростов» мог обеспечить победу еще в начале второго тайма, но гол Николая Комличенко был отменен из-за офсайда. Поэтому команды дотянули до добавленного времени – а при 0:0 уже во время компенсированных минут случилась драма.

На 93-й минуте «Ростов зарабатывает пенальти благодаря нарушении на Комличенко – Кожемякин придержал его руками. Дальше – история:

1. К мячу подошел Егор Голенко и мощно пробил в левый угол – Егор Бабурин отразил удар. Арбитр Ян Бобровский попросил повторить попытку. Эмоции Бабурина:

Оказалось, в эпизоде виноват сам Бабурин: до удара убрал обе ноги с линии.

2. Дальше перебивать пошел Комличенко – и снова Бабурин спас. И снова Бобровский отменил попытку. Вот эмоции вратаря «Торпедо»:

И вот за эти пальцы вверх Бабурин получил желтую – хотя перед ударом снова убрал ноги с линии.

3. Третью попытку уже успешно реализовал Осипенко и принес «Ростову» с минимальным счетом 1:0.

Валерий Карпин после матча говорил: «Если без эмоций совсем, то да, удовлетворение есть. Три очка не пахнут. И мы точно не отдавали инициативу «Торпедо». Я не знаю, были пенальти или нет. Я не видел ни одного. Не могу оценить ни одного пенальти. Первый пенальти, который был на Комличенко, наверное, был, тем более есть ВАР, а те пенальти даже не знаю из-за чего перебивались».

Сам Бабурин рассказывал:

«Проверили в раздевалке, что я вышел. Просто второй момент, когда били по центру, то тяжело определить, как бы это повлияло. Будем надеяться, что если будем играть так же сконцентрировано, то в следующей игре нам вернется результат. Правила есть правила. Чтобы два раза перебивали, наверное, такое впервые в истории РПЛ. Мне лично очень обидно, как и команде, потому что сегодня должны были брать домашнее очко».

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев сказал, что клуб подаст жалобу на эту ситуацию.

Что интересного есть вокруг встречи:

  • Вообще-то Бабурин – вратарь «Ростова», которого «Торпедо» арендовало до конца сезона;
  • Бабурин стал девятым игроком «Торпедо» с желтой карточкой в этом матче;
  • «Ростов» продолжает беспроигрышную серию и довел ее до восьми матче: четыре победы и четыре ничьих;
  • «Торпедо» не побеждало в этом сезоне: одна ничья и семь поражений (пять – подряд). Общий счет – 4:19;
  • В чемпионате России «Торпедо» не может обыграть «Ростов» восемь лет: два матча = два поражения.

Текст: Илья Егоров

Фото: скриншоты с сайта «Матч Премьер»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Торпедо
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lastik58
1662406928
Матч имени Бобровского - Санкт-Петербург.
Ответить
CSKA57
1662409917
Никакого пенальти вообще не было!
Ответить
paracetamol
1662410083
Первый раз вижу, чтобы пен 3 раза пробивали, да и был ли он вообще?
Ответить
JTherry
1662412308
Карпуша, как всегда, "ничего не видел", я не я, и хата не моя...)
Ответить
saf05
1662418417
Такой футбол нам не нужен.
Ответить
crf575757
1662434106
ТОРПЕДО с такой игрой вообще нечего делать в премьер лиге! А РОСТОВ три очка справедливо взял, хоть тут и гавкают некоторые отщепенцы против РОСТОВА. Вот только ПОРА ростовчанам научиться бить пенальти! Просто стыдоба!
Ответить
Lester68!!
1662435702
Какое же он веселье доставил в конце матча!!!Камеди клаб отдыхает.!
Ответить
zigbert
1662466091
Возмущение тренера Торпедо понятно но неужели Бабурин не знает правил пробивания пенальти?
Ответить
Главные новости
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
2
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
00:29
1
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
00:16
1
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
4
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Все новости
Все новости
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
4
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:50
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
Вчера, 21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
Вчера, 20:59
3
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
Вчера, 20:45
1
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
Вчера, 20:33
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
Вчера, 20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
Вчера, 19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
Вчера, 19:38
19
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
Вчера, 19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
Вчера, 19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
Вчера, 18:59
11
ЦСКА продлил контракт с защитником
Вчера, 18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
Вчера, 18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
Вчера, 18:19
3
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
Вчера, 17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
Вчера, 17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
Вчера, 17:26
16
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
Вчера, 17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
Вчера, 16:56
3
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
Вчера, 16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
Вчера, 16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
Вчера, 16:07
13
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
Вчера, 16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
Вчера, 15:26
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+