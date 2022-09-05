Безумная победа «Ростова»: игроки дважды перебивали пенальти, а третий забили на 99-й минуте

8-й тур РПЛ закрывался матчем «Торпедо» и «Ростова». «Ростов» мог обеспечить победу еще в начале второго тайма, но гол Николая Комличенко был отменен из-за офсайда. Поэтому команды дотянули до добавленного времени – а при 0:0 уже во время компенсированных минут случилась драма.

На 93-й минуте «Ростов зарабатывает пенальти благодаря нарушении на Комличенко – Кожемякин придержал его руками. Дальше – история:

1. К мячу подошел Егор Голенко и мощно пробил в левый угол – Егор Бабурин отразил удар. Арбитр Ян Бобровский попросил повторить попытку. Эмоции Бабурина:

Оказалось, в эпизоде виноват сам Бабурин: до удара убрал обе ноги с линии.

2. Дальше перебивать пошел Комличенко – и снова Бабурин спас. И снова Бобровский отменил попытку. Вот эмоции вратаря «Торпедо»:

И вот за эти пальцы вверх Бабурин получил желтую – хотя перед ударом снова убрал ноги с линии.

3. Третью попытку уже успешно реализовал Осипенко и принес «Ростову» с минимальным счетом 1:0.

Валерий Карпин после матча говорил: «Если без эмоций совсем, то да, удовлетворение есть. Три очка не пахнут. И мы точно не отдавали инициативу «Торпедо». Я не знаю, были пенальти или нет. Я не видел ни одного. Не могу оценить ни одного пенальти. Первый пенальти, который был на Комличенко, наверное, был, тем более есть ВАР, а те пенальти даже не знаю из-за чего перебивались».

Сам Бабурин рассказывал:

«Проверили в раздевалке, что я вышел. Просто второй момент, когда били по центру, то тяжело определить, как бы это повлияло. Будем надеяться, что если будем играть так же сконцентрировано, то в следующей игре нам вернется результат. Правила есть правила. Чтобы два раза перебивали, наверное, такое впервые в истории РПЛ. Мне лично очень обидно, как и команде, потому что сегодня должны были брать домашнее очко».

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев сказал, что клуб подаст жалобу на эту ситуацию.

Что интересного есть вокруг встречи:

Вообще-то Бабурин – вратарь «Ростова», которого «Торпедо» арендовало до конца сезона;

Бабурин стал девятым игроком «Торпедо» с желтой карточкой в этом матче;

«Ростов» продолжает беспроигрышную серию и довел ее до восьми матче: четыре победы и четыре ничьих;

«Торпедо» не побеждало в этом сезоне: одна ничья и семь поражений (пять – подряд). Общий счет – 4:19;

В чемпионате России «Торпедо» не может обыграть «Ростов» восемь лет: два матча = два поражения.

Текст: Илья Егоров

Фото: скриншоты с сайта «Матч Премьер»