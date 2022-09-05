Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Безумная победа «Ростова»: игроки дважды перебивали пенальти, а третий забили на 99-й минуте

    8-й тур РПЛ закрывался матчем «Торпедо» и «Ростова». «Ростов» мог обеспечить победу еще в начале второго тайма, но гол Николая Комличенко был отменен из-за офсайда. Поэтому команды дотянули до добавленного времени – а при 0:0 уже во время компенсированных минут случилась драма.

    На 93-й минуте «Ростов зарабатывает пенальти благодаря нарушении на Комличенко – Кожемякин придержал его руками. Дальше – история:

    1. К мячу подошел Егор Голенко и мощно пробил в левый угол – Егор Бабурин отразил удар. Арбитр Ян Бобровский попросил повторить попытку. Эмоции Бабурина:

    Оказалось, в эпизоде виноват сам Бабурин: до удара убрал обе ноги с линии.

    2. Дальше перебивать пошел Комличенко – и снова Бабурин спас. И снова Бобровский отменил попытку. Вот эмоции вратаря «Торпедо»:

    И вот за эти пальцы вверх Бабурин получил желтую – хотя перед ударом снова убрал ноги с линии.

    3. Третью попытку уже успешно реализовал Осипенко и принес «Ростову» с минимальным счетом 1:0.

    Валерий Карпин после матча говорил: «Если без эмоций совсем, то да, удовлетворение есть. Три очка не пахнут. И мы точно не отдавали инициативу «Торпедо». Я не знаю, были пенальти или нет. Я не видел ни одного. Не могу оценить ни одного пенальти. Первый пенальти, который был на Комличенко, наверное, был, тем более есть ВАР, а те пенальти даже не знаю из-за чего перебивались».

    Сам Бабурин рассказывал:

    «Проверили в раздевалке, что я вышел. Просто второй момент, когда били по центру, то тяжело определить, как бы это повлияло. Будем надеяться, что если будем играть так же сконцентрировано, то в следующей игре нам вернется результат. Правила есть правила. Чтобы два раза перебивали, наверное, такое впервые в истории РПЛ. Мне лично очень обидно, как и команде, потому что сегодня должны были брать домашнее очко».

    Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев сказал, что клуб подаст жалобу на эту ситуацию.

    Что интересного есть вокруг встречи:

    • Вообще-то Бабурин – вратарь «Ростова», которого «Торпедо» арендовало до конца сезона;
    • Бабурин стал девятым игроком «Торпедо» с желтой карточкой в этом матче;
    • «Ростов» продолжает беспроигрышную серию и довел ее до восьми матче: четыре победы и четыре ничьих;
    • «Торпедо» не побеждало в этом сезоне: одна ничья и семь поражений (пять – подряд). Общий счет – 4:19;
    • В чемпионате России «Торпедо» не может обыграть «Ростов» восемь лет: два матча = два поражения.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: скриншоты с сайта «Матч Премьер»

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2022 22:34
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      linkkivibe 4 часа назад

      Зачем дарить цветы и подарки, выпрашевать у жены, снимать проститутку если можно просто потрахаться. СEKC Знакомства: бесплатно, анонимно, быстро. Можешь сам убедиться, вот ссылка ---- https://ja.cat/pisy

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +293

      saf05 4 часа назад

      Такой футбол нам не нужен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25318

      JTherry 6 часов назад

      Карпуша, как всегда, "ничего не видел", я не я, и хата не моя...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17012

      paracetamol 6 часов назад

      Первый раз вижу, чтобы пен 3 раза пробивали, да и был ли он вообще?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3477

      CSKA57 6 часов назад

      Никакого пенальти вообще не было!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25318

      JTherry > CSKA57 6 часов назад

      в матче динамо-урал было точно такое же "нарушение" (более очевидное), только там Мешков не дал пенальти в пользу урала... сами судьи и создают прецедент, чтобы болельщики сошли с ума от их неоднозначных решений... но чтобы еще и пеналь 3 раза перебивать на "левом" пенале - вообще нонсенс... Бобровский - цирковой номер исполнил блестяще, буки рукоплещут..!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      lastik58 7 часов назад

      Матч имени Бобровского - Санкт-Петербург.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3720

      Черкизовский Кот > lastik58 7 часов назад

      Что забавно - на поле было два чемпиона Европы-2006 среди юниоров: Самсонов из "Торпедо" и арбитр Бобровский!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17012

      paracetamol > lastik58 6 часов назад

      А чё, в Питере баксы другого цвета?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11