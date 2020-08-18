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    Агент Ле Таллека: «Зенит»? У нас есть интерес от нескольких клубов РПЛ»

    Агент Адриан Алиай, представляющий интересы полузащитника «Монпелье» Дамьена Ле Таллека, сообщил, что футболистом интересуются клубы РПЛ.

    «Интерес «Зенита» к Ле Таллеку? Мой клиент очень любит Россию и готов вернуться. У нас есть интерес от нескольких клубов из РПЛ, но пока не могу сказать, от каких, — сказал Алиай.

    Ранее сообщалось, что 30-летним французом интересуется «Зенит».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7633

      paracetamol 4 минуты назад

      Уже и так перебор легов. Нахр нужен 30-летний?

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      Рейтинг: +8159

      ilichkadr 6 минут назад

      В шорт-лист уже внесли Ахмат, Тамбов. Пока присматриваются Урал и Химки.

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      Рейтинг: +1986

      Semenycch 25 минут назад

      Ну сколько можно этот непотребный бред повторять?

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      Рейтинг: +11134

      Garrincha58 1 час назад

      хреновина выдуманная не понятно кем

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      Рейтинг: +8159

      ilichkadr > Garrincha58 2 минуты назад

      Агентом и выдумана, ибо больше не кому нести подобную ересь.

      0
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      Рейтинг: +3649

      Томик 1 час назад

      Агент Ле Таллека: «Зенит»? Мой подопечный ещё не устал.

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