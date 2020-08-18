Агент Ле Таллека: «Зенит»? У нас есть интерес от нескольких клубов РПЛ»

Агент Адриан Алиай, представляющий интересы полузащитника «Монпелье» Дамьена Ле Таллека, сообщил, что футболистом интересуются клубы РПЛ.

«Интерес «Зенита» к Ле Таллеку? Мой клиент очень любит Россию и готов вернуться. У нас есть интерес от нескольких клубов из РПЛ, но пока не могу сказать, от каких, — сказал Алиай.

Ранее сообщалось, что 30-летним французом интересуется «Зенит».