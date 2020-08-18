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  • Агент Ле Таллека: «Зенит»? У нас есть интерес от нескольких клубов РПЛ»

Агент Ле Таллека: «Зенит»? У нас есть интерес от нескольких клубов РПЛ»

18 августа 2020, 13:27
7

Агент Адриан Алиай, представляющий интересы полузащитника «Монпелье» Дамьена Ле Таллека, сообщил, что футболистом интересуются клубы РПЛ.

«Интерес «Зенита» к Ле Таллеку? Мой клиент очень любит Россию и готов вернуться. У нас есть интерес от нескольких клубов из РПЛ, но пока не могу сказать, от каких, — сказал Алиай.

Ранее сообщалось, что 30-летним французом интересуется «Зенит».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Монпелье Ле Таллек Дамьен
Комментарии (7)
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Томик
1597747975
Агент Ле Таллека: «Зенит»? Мой подопечный ещё не устал.
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Garrincha58
1597749950
хреновина выдуманная не понятно кем
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ilichkadr
1597753602
В шорт-лист уже внесли Ахмат, Тамбов. Пока присматриваются Урал и Химки.
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paracetamol
1597753682
Уже и так перебор легов. Нахр нужен 30-летний?
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Hektor 84
1597776145
Усиление как раз под 4 место в группе Лиги Чемпионов!!! И он мечтает за нашу сборную играть? У нас своих Ле Таллеков хватает.
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zenitforever2015
1597815339
В Зенит ?? Сегодня же ,, яблочный спас " , а не 1 апреля . Обратно в Саранск....
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