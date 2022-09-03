Ле Таллек рассказал, было ли у него предложение от «Динамо»

Новичок «Торпедо» Дамьен Ле Таллек отрицает, что «Динамо» также хотело его подписать.
– Какая у тебя цель в «Торпедо»?
– Переход был очень быстрый – мне позвонили на прошлой неделе. Это была хорошая возможность вернуться в Россию. Команда переживает не лучшие времена, но, думаю, все будет хорошо.
– Была информация об интересе «Динамо». Это правда?
– Нет. Я хорошо знаю спортивного директора «Динамо» [Желько Бувача], потому что играл у него в Дортмунде. Общение было чисто дружеским.
- Ле Таллек заключил с «Торпедо» контракт до конца сезона.
- В августе он бесплатно покинул АЕК.
- У хавбека есть гражданство РФ.
Источник: Sport24