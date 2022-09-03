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    Ле Таллек рассказал, было ли у него предложение от «Динамо»

    Новичок «Торпедо» Дамьен Ле Таллек отрицает, что «Динамо» также хотело его подписать.

    – Какая у тебя цель в «Торпедо»?

    – Переход был очень быстрый – мне позвонили на прошлой неделе. Это была хорошая возможность вернуться в Россию. Команда переживает не лучшие времена, но, думаю, все будет хорошо.

    – Была информация об интересе «Динамо». Это правда?

    – Нет. Я хорошо знаю спортивного директора «Динамо» [Желько Бувача], потому что играл у него в Дортмунде. Общение было чисто дружеским.

    • Ле Таллек заключил с «Торпедо» контракт до конца сезона.
    • В августе он бесплатно покинул АЕК.
    • У хавбека есть гражданство РФ.

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    Источник: Sport24

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    03.09.2022 13:44
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