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Ле Таллек рассказал, было ли у него предложение от «Динамо»

3 сентября 2022, 13:44

Новичок «Торпедо» Дамьен Ле Таллек отрицает, что «Динамо» также хотело его подписать.

– Какая у тебя цель в «Торпедо»?

– Переход был очень быстрый – мне позвонили на прошлой неделе. Это была хорошая возможность вернуться в Россию. Команда переживает не лучшие времена, но, думаю, все будет хорошо.

– Была информация об интересе «Динамо». Это правда?

– Нет. Я хорошо знаю спортивного директора «Динамо» [Желько Бувача], потому что играл у него в Дортмунде. Общение было чисто дружеским.

  • Ле Таллек заключил с «Торпедо» контракт до конца сезона.
  • В августе он бесплатно покинул АЕК.
  • У хавбека есть гражданство РФ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Торпедо Динамо Ле Таллек Дамьен
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