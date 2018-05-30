«Спартак» интересуется экс-хавбеком «Мордовии» Ле Таллеком. Сам игрок не против вернуться в РФПЛ

«Спартак» – один из претендентов на полузащитника «Црвены Звезды» Дамьена Ле Таллека.

Как сообщает журналист Мохамед Тубаш-Тер в своем твиттере, помимо красно-белых на француза претендует загребское «Динамо».

«Получал ли я предложение от «Спартака»? Возможно. Мне бы хотелось вернуться в Россию, но я еще ничего не решил. Может быть, со мной и связывались российские клубы, но по этому поводу ничего не могу сказать, кроме того, что я заинтересован в возвращении в Россию», – прокомментировал информацию Ле Таллек.

28-летний футболист уже выступал в РФПЛ за «Мордовию» с 2014 по 2016 год.

В минувшем сезоне Ле Таллек провел 42 матча во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с белградским клубом истекает 30 июня.