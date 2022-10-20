Ле Таллек рассказал, как Талалаев изменил «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Дамьен Ле Таллек высказался о главном тренере клуба Андрее Талалаеве.
«С приходом Талалаева мы стали намного больше работать и бегать. Для игроков это полезно. Надеюсь, с Талалаевым «Торпедо» ждeт много побед впереди.
Что особенного в Талалаеве? Мы очень много разговариваем. За последние два дня у нас было четыре или пять встреч: и командных, и персональных. Думаю, это важно для команды. Вещи, которые говорит нам Талалаев, — это уже приватная информация.
Андрей Викторович всегда говорит работать много и лучше, слушать его. Будем стараться выполнять все его требования», — сказал Ле Таллек.
- «Торпедо» набрало 6 очков в 13 турах РПЛ.
- Команда идет на последнем месте в лиге.
- Талалаев принял «Торпедо» на прошлой неделе.
Источник: «Чемпионат»