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    Ле Таллек рассказал, как Талалаев изменил «Торпедо»

    Нападающий «Торпедо» Дамьен Ле Таллек высказался о главном тренере клуба Андрее Талалаеве.

    «С приходом Талалаева мы стали намного больше работать и бегать. Для игроков это полезно. Надеюсь, с Талалаевым «Торпедо» ждeт много побед впереди.

    Что особенного в Талалаеве? Мы очень много разговариваем. За последние два дня у нас было четыре или пять встреч: и командных, и персональных. Думаю, это важно для команды. Вещи, которые говорит нам Талалаев, — это уже приватная информация.

    Андрей Викторович всегда говорит работать много и лучше, слушать его. Будем стараться выполнять все его требования», — сказал Ле Таллек.

    • «Торпедо» набрало 6 очков в 13 турах РПЛ.
    • Команда идет на последнем месте в лиге.
    • Талалаев принял «Торпедо» на прошлой неделе.

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    Источник: «Чемпионат»

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