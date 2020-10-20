Ле Таллек: «Отсутствие Кабелья – серьезная потеря для «Краснодара»

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек, недавно получивший российское гражданство, поделился ожиданиями от первого матча «Краснодара» на групповом этапе Лиги чемпионов с французским «Ренном».

«Отсутствие Кабелья – серьезная потеря для «Краснодара». Он сейчас в отличной форме. Но я думаю, что в команде есть хорошие игроки, которые могут сегодня повлиять на ход матча.

Вообще «Краснодар» и «Ренн» очень похожи по стилю игры. И те, и другие любят играть в красивый футбол, у них молодые наставники, и для обоих клубов это дебют в Лиге чемпионов. Поэтому будет интересно посмотреть их очную встречу», – сказал Ле Таллек в интервью «Спорт-Экспрессу».