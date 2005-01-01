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    Ле Таллек: «Отсутствие Кабелья – серьезная потеря для «Краснодара»

    Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек, недавно получивший российское гражданство, поделился ожиданиями от первого матча «Краснодара» на групповом этапе Лиги чемпионов с французским «Ренном».

    «Отсутствие Кабелья – серьезная потеря для «Краснодара». Он сейчас в отличной форме. Но я думаю, что в команде есть хорошие игроки, которые могут сегодня повлиять на ход матча.

    Вообще «Краснодар» и «Ренн» очень похожи по стилю игры. И те, и другие любят играть в красивый футбол, у них молодые наставники, и для обоих клубов это дебют в Лиге чемпионов. Поэтому будет интересно посмотреть их очную встречу», – сказал Ле Таллек в интервью «Спорт-Экспрессу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8744

      paracetamol 47 минут назад

      Несомненно, и вингер, и забивающий.

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