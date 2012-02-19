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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Монпелье
ПСЖ - Монпелье: обзор матча 19 февраля 2012
ПСЖ
19.02.2012, воскресенье, 23:59
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 2
Завершен
Монпелье
40'
Алекс
88'
Г. Оаро
44'
Ю. Бельханда
83'
Д. Утака
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Монпелье
Желтая карточка
О. Жиру
ГОЛ! 2:2!
Г. Оаро
Пас отдал
Ж. Менез
ГОЛ! 1:2!
Д. Утака
Замена
Ж. Марво
️️️️
Ж. Саихи
Замена
Х. Пасторе
️️️️
М. Сиссоко
Замена
Д. Лугано
️️️️
Алекс
Желтая карточка
Б. Матюиди
Замена
Б. Стамбули
️️️️
М. Эстрада
Замена
Г. Оаро
️️️️
К. Гамейро
Желтая карточка
М. Сиссоко
ГОЛ! 1:1!
Ю. Бельханда
Пас отдал
В. Хилтон
ГОЛ! 1:0!
Алекс
Желтая карточка
М. Сахо
Желтая карточка
Ж. Саихи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЛП
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
12
Нене
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
23
Жамель Саихи
ЛП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Сулейман Камара
АП
13
Марко Эстрада
ПП
7
Джон Утака
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
6
Жорис Марво
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
19
Сирил Женешам
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
4-4-2
46
Сиригу
17
Максвелл
4
Бишевац
33
Алекс
12
Сахо
22
Сиссоко
8
Матюиди
8
Мотта
12
Нене
7
Менез
9
Гамейро
4-3-1-2
16
Журдрен
2
Бокали
2
Янга-Мбива
4
Хилтон
12
Бедимо
13
Эстрада
20
Бельханда
23
Саихи
19
Камара
9
Жиру
7
Утака
33
Алекс
14
Лугано
14
Лугано
33
Алекс
22
Сиссоко
15
Пасторе
15
Пасторе
22
Сиссоко
9
Гамейро
99
Оаро
99
Оаро
9
Гамейро
23
Саихи
6
Марво
6
Марво
23
Саихи
13
Эстрада
21
Стамбули
21
Стамбули
13
Эстрада
Остались в запасе
ПСЖ
Монпелье
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Лоран Пьонье
ВР
19
Сирил Женешам
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
19
Сирил Женешам
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча ПСЖ - Монпелье
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС", "HD Спорт" 23:55 (прямая)
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