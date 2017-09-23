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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - ПСЖ
Монпелье - ПСЖ: обзор матча 23 сентября 2017
Монпелье
23.09.2017, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 0
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - ПСЖ
75'
Желтая карточка
Л. Моура
Желтая карточка
П. Мендеш
41'
Желтая карточка
К. Нинга
31'
12'
Желтая карточка
Маркиньос
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
20
Рубен Агилар
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
7
Исаак Мбенза
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
9
Кевин Берижо
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
3-4-1-1
23
Леком
3
Конгре
3
Мендеш
4
Хилтон
21
Руссийон
6
Ласн
6
Скири
20
Агилар
29
Сессеньон
29
Нинга
4-3-1-2
23
Ареоля
12
Менье
5
Маркиньос
3
Силва
17
Бершиче
12
Рабьо
6
Верратти
8
Мотта
7
Дракслер
10
Кавани
10
Мбаппе
Остались в запасе
Монпелье
ПСЖ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
1
Лоран Пьонье
ВР
7
Исаак Мбенза
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
9
Кевин Берижо
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
1
Лоран Пьонье
ВР
7
Исаак Мбенза
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
9
Кевин Берижо
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Монпелье - ПСЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
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