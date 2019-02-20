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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Монпелье
ПСЖ - Монпелье: обзор матча 20 февраля 2019
ПСЖ
20.02.2019, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 17 тур
5 : 1
Завершен
Монпелье
13'
Л. Курзава
45+1'
А. Ди Мария
73'
К. Нкунку
78'
В. Хилтон (АГ)
79'
К. Мбаппе
31'
Ф. Мойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Монпелье
ГОЛ! 5:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Курзава
79'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
В. Хилтон
78'
ГОЛ! 3:1!
К. Нкунку
73'
Желтая карточка
М. Верратти
67'
Желтая карточка
Д. Алвес
64'
59'
Желтая карточка
А. Ойонго
ГОЛ! 2:1!
А. Ди Мария
45'
+1
31'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мойе
ГОЛ! 1:0!
Л. Курзава
Пас отдал
Д. Алвес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
91
Флоран Мойе
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Буффон
6
Керер
5
Маркиньос
3
Кимпембе
3
Курзава
10
Алвес
6
Верратти
7
Дракслер
11
Ди Мария
10
Мбаппе
28
Нкунку
3-4-1-2
23
Леком
3
Конгре
4
Хилтон
3
Мендеш
2
Агилар
6
Скири
6
Ле Таллек
8
Ойонго
91
Мойе
9
Лаборд
32
Шкулетич
Остались в запасе
ПСЖ
Монпелье
2
Колин Дагба
ПЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
2
Колин Дагба
ПЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча ПСЖ - Монпелье
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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