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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Монпелье
ПСЖ - Монпелье: обзор матча 25 сентября 2021
ПСЖ
25.09.2021, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 8 тур
2 : 0
Завершен
Монпелье
14'
И. Гуйе
89'
Ю. Дракслер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Монпелье
90'
+3
Желтая карточка
Б. Макуана
Замена
Рафинья
️️️️
А. Эррера
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Ю. Дракслер
89'
89'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
Ж. Шотар
Замена
М. Икарди
️️️️
К. Мбаппе
88'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
И. Гуйе
81'
79'
Замена
Э. Ваи
️️️️
С. Мавидиди
79'
Замена
Б. Макуана
️️️️
Ф. Мойе
79'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Д. Ферри
26'
Замена
Н. Коцца
️️️️
Тулер
ГОЛ! 1:0!
И. Гуйе
Пас отдал
А. Ди Мария
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
12
Рафинья
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Навас
5
Маркиньос
3
Кимпембе
22
Диалло
2
Хакими
5
Паредес
5
Гуйе
21
Эррера
10
Неймар
11
Ди Мария
10
Мбаппе
3-1-3-1-2
1
Омлин
10
Самбья
3
Тулер
23
Ристич
13
Шотар
4
Ферри
10
Саванье
3
Эстеве
91
Мойе
98
Жермен
45
Мавидиди
5
Гуйе
23
Вейналдум
23
Вейналдум
5
Гуйе
21
Эррера
12
Рафинья
12
Рафинья
21
Эррера
10
Мбаппе
9
Икарди
9
Икарди
10
Мбаппе
3
Тулер
31
Коцца
31
Коцца
3
Тулер
4
Ферри
27
Леруа
27
Леруа
4
Ферри
45
Мавидиди
11
Ваи
11
Ваи
45
Мавидиди
13
Шотар
16
Джоаккини
16
Джоаккини
13
Шотар
91
Мойе
2
Макуана
2
Макуана
91
Мойе
Остались в запасе
ПСЖ
Монпелье
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
16
Димитри Берто
ВР
25
Редуан Аляль
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
25
Редуан Аляль
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча ПСЖ - Монпелье
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
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