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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Монпелье
ПСЖ - Монпелье: обзор матча 13 марта 2011
ПСЖ
13.03.2011, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 2
Завершен
Монпелье
11'
Г. Оаро
13'
М. Янга-Мбива (АГ)
47'
О. Жиру
59'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Монпелье
Желтая карточка
Г. Бокали
Замена
Ж. Маурис
️️️️
Нене
Желтая карточка
К. Жалле
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Ж. Саихи
️️️️
О. Жиру
Замена
М. Бодмер
️️️️
Ж. Клеман
Желтая карточка
С. Арман
ГОЛ! 2:2!
О. Жиру
Пас отдал
Р. Пито
Замена
Б. Стамбули
️️️️
С. Камара
Желтая карточка
К. Макелеле
Вторая желтая
С. Женешам
ГОЛ! 2:1!
О. Жиру
Пас отдал
Ю. Бельханда
Желтая карточка
А. Эль-Каутари
Желтая карточка
С. Женешам
Желтая карточка
М. Эрдинг
15'
13'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Янга-Мбива
13'
ГОЛ! 1:0!
Г. Оаро
Пас отдал
Нене
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
0
Клод Макелеле
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
32
Адриен Куломб
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
4-4-2
30
Эдель
29
Тьене
12
Сахо
22
Арман
13
Жалле
12
Нене
0
Макелеле
11
Клеман
0
Жюли
9
Эрдинг
99
Оаро
4-1-3-2
16
Журдрен
2
Бокали
2
Янга-Мбива
4
Эль-Каутари
6
Марво
21
Стамбули
20
Бельханда
14
Пито
19
Женешам
19
Камара
9
Жиру
11
Клеман
24
Бодмер
24
Бодмер
11
Клеман
9
Эрдинг
38
Баэбек
38
Баэбек
9
Эрдинг
12
Нене
33
Маурис
33
Маурис
12
Нене
9
Жиру
23
Саихи
23
Саихи
9
Жиру
Остались в запасе
ПСЖ
Монпелье
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
32
Адриен Куломб
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
Остались в запасе
32
Адриен Куломб
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча ПСЖ - Монпелье
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Парк де Пренс
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