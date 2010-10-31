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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - ПСЖ
Монпелье - ПСЖ: обзор матча 31 октября 2010
Монпелье
31.10.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
37'
Л. Жюли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - ПСЖ
Замена
М. Бодмер
️️️️
М. Эрдинг
Замена
С. Сессеньон
️️️️
К. Жалле
Желтая карточка
Г. Бокали
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Г. Оаро
Замена
Х. Кабзе
️️️️
Р. Пито
Желтая карточка
С. Камара
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
Желтая карточка
К. Жалле
ГОЛ! 0:1!
Л. Жюли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
34
Ненад Джодич
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
14
Ромейн Пито
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
20
Жоффрей Дернес
ЛП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
3-2-2-2
16
Журдрен
34
Джодич
2
Янга-Мбива
4
Спахич
4
Эль-Каутари
6
Марво
14
Пито
20
Бельханда
9
Жиру
19
Камара
4-4-2
30
Эдель
13
Жалле
12
Сахо
22
Арман
29
Тьене
0
Жюли
8
Шантом
0
Макелеле
12
Нене
9
Эрдинг
99
Оаро
Эстрада
20
Дернес
20
Дернес
Эстрада
14
Пито
99
Кабзе
99
Кабзе
14
Пито
9
Эрдинг
24
Бодмер
24
Бодмер
9
Эрдинг
13
Жалле
29
Сессеньон
29
Сессеньон
13
Жалле
99
Оаро
88
Луйиндула
88
Луйиндула
99
Оаро
Остались в запасе
Монпелье
ПСЖ
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
0
Грегори Купе
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Монпелье - ПСЖ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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