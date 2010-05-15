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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Монпелье
ПСЖ - Монпелье: обзор матча 15 мая 2010
ПСЖ
15.05.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 3
Завершен
Монпелье
79'
М. Эрдинг
16'
Ж. Дернес
47'
Л. Компан
58'
Ж. Дернес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Монпелье
Желтая карточка
Ю. Бельханда
Замена
К. Шантом
️️️️
Ж. Клеман
Замена
Б. Койта
️️️️
С. Камара
Замена
Ж. Маурис
️️️️
Л. Жюли
ГОЛ! 1:3!
М. Эрдинг
Желтая карточка
Г. Оаро
Замена
Г. Лякомб
️️️️
Л. Компан
ГОЛ! 0:3!
Ж. Дернес
Замена
Сеара
️️️️
Ю. Санкаре
ГОЛ! 0:2!
Л. Компан
16'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Дернес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
20
Юнес Бельханда
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
10
Лилиан Компан
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
17
Микаэль Нельсон
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
4-4-2
0
Купе
12
Сахо
6
Камара
22
Арман
13
Жалле
13
Санкаре
0
Макелеле
11
Клеман
0
Жюли
99
Оаро
9
Эрдинг
4-3-3
16
Журдрен
2
Бокали
2
Янга-Мбива
4
Эль-Каутари
0
Коллен
20
Бельханда
23
Саихи
20
Дернес
31
Монтаньо
19
Камара
10
Компан
13
Санкаре
2
Сеара
2
Сеара
13
Санкаре
11
Клеман
8
Шантом
8
Шантом
11
Клеман
0
Жюли
33
Маурис
33
Маурис
0
Жюли
10
Компан
27
Лякомб
27
Лякомб
10
Компан
19
Камара
55
Койта
55
Койта
19
Камара
Остались в запасе
ПСЖ
Монпелье
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
17
Микаэль Нельсон
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
Остались в запасе
17
Микаэль Нельсон
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча ПСЖ - Монпелье
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Парк де Пренс
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