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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - ПСЖ
Монпелье - ПСЖ: обзор матча 09 августа 2013
Монпелье
09.08.2013, пятница, 22:30
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
10'
Р. Кабелла
60'
Максвелл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - ПСЖ
86'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Л. Моура
78'
Желтая карточка
Х. Пасторе
76'
Замена
Э. Онженда
️️️️
М. Верратти
Замена
Т. Мезаг
️️️️
С. Камара
75'
Вторая желтая
А. Эль-Каутари
72'
Желтая карточка
С. Тьене
71'
71'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Э. Лавесси
Замена
В. Уго Монтаньо
️️️️
Э. Эррера
66'
Желтая карточка
А. Эль-Каутари
62'
60'
ГОЛ! 1:1!
Максвелл
Пас отдал
З. Ибрагимович
Замена
Ж. Мартен
️️️️
А. Мунье
56'
Желтая карточка
С. Камара
48'
32'
Желтая карточка
М. Верратти
ГОЛ! 1:0!
Р. Кабелла
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
(К)
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ПЗ
40
Антони Мунье
ЛП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Жорис Марво
ОП
5
Реми Кабелла
АП
19
Сулейман Камара
ПП
11
Эммануэль Эррера
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
4-2-2-1-1
16
Журдрен
29
Тьене
4
Хилтон
4
Эль-Каутари
3
Конгре
21
Стамбули
6
Марво
40
Мунье
19
Камара
5
Кабелла
11
Эррера
4-2-2-2
46
Сиригу
13
Жалле
33
Алекс
3
Силва
17
Максвелл
6
Верратти
8
Матюиди
7
Моура
15
Пасторе
22
Лавесси
11
Ибрагимович
19
Камара
6
Мезаг
6
Мезаг
19
Камара
40
Мунье
8
Мартен
8
Мартен
40
Мунье
11
Эррера
31
Монтаньо
31
Монтаньо
11
Эррера
7
Моура
14
Рабьо
14
Рабьо
7
Моура
22
Лавесси
10
Кавани
10
Кавани
22
Лавесси
6
Верратти
26
Онженда
26
Онженда
6
Верратти
Остались в запасе
Монпелье
ПСЖ
1
Лоран Пьонье
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Монпелье - ПСЖ
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:15 (прямая)
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