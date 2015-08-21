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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - ПСЖ
Монпелье - ПСЖ: обзор матча 21 августа 2015
Монпелье
21.08.2015, пятница, 21:30
Франция. Лига 1, 3 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
60'
Б. Матюиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - ПСЖ
81'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Л. Моура
74'
Желтая карточка
Т. Мотта
Замена
М. Депланье
️️️️
Д. Руссийон
73'
69'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Э. Лавесси
Замена
Ж. Марво
️️️️
П. Ласн
69'
Замена
С. Камара
️️️️
Р. Бенсебаини
68'
60'
ГОЛ! 0:1!
Б. Матюиди
Пас отдал
Максвелл
Желтая карточка
Р. Будебуз
55'
49'
Желтая карточка
Б. Матюиди
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
45'
+1
10'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Х. Пасторе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
21
Джамель Бакар
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
92
Кентен Корнетт
ПВ
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Лигали
21
Руссийон
4
Хилтон
3
Конгре
5
Бенсебаини
6
Ласн
8
Мартен
40
Мунье
6
Дабо
10
Будебуз
21
Бакар
4-2-2-2
1
Трапп
92
Орье
3
Силва
4
Луис
17
Максвелл
8
Мотта
8
Матюиди
7
Моура
15
Пасторе
10
Кавани
22
Лавесси
21
Руссийон
12
Депланье
12
Депланье
21
Руссийон
6
Ласн
6
Марво
6
Марво
6
Ласн
5
Бенсебаини
19
Камара
19
Камара
5
Бенсебаини
7
Моура
21
Стамбули
21
Стамбули
7
Моура
15
Пасторе
14
Рабьо
14
Рабьо
15
Пасторе
22
Лавесси
97
Огустен
97
Огустен
22
Лавесси
Остались в запасе
Монпелье
ПСЖ
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Лоран Пьонье
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
9
Кевин Берижо
ЦФ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Лоран Пьонье
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
9
Кевин Берижо
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Монпелье - ПСЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Помощники судьи:
Хюсейин Оджак
Жюльен Об
Резервный судья:
Флоран Батта
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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