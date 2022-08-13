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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Монпелье
ПСЖ - Монпелье: обзор матча 13 августа 2022
ПСЖ
13.08.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 2 тур
5 : 2
Завершен
Монпелье
39'
Ф. Сако (АГ)
43'
Неймар (П)
51'
Неймар
69'
К. Мбаппе
87'
Р. Саншеш
58'
В. Хазри
90+2'
Э. Чато
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Монпелье
90'
+2
ГОЛ! 5:2!
Э. Чато
Замена
У. Экитике
️️️️
Неймар
90'
ГОЛ! 5:1!
Р. Саншеш
Пас отдал
Н. Мендеш
87'
Замена
П. Сарабия
️️️️
К. Мбаппе
86'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
М. Верратти
86'
78'
Замена
В. Жермен
️️️️
В. Хазри
70'
Замена
А. Суке
️️️️
Ф. Мауасса
Замена
Л. Паредес
️️️️
Витинья
70'
ГОЛ! 4:1!
К. Мбаппе
69'
Желтая карточка
Витинья
66'
Желтая карточка
П. Кимпембе
60'
58'
ГОЛ! 3:1!
В. Хазри
ГОЛ! 3:0!
Неймар
51'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Неймар
43'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Сако
39'
Пенальти не реализован!
К. Мбаппе
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
17
Витинья
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Доннарумма
93
Рамос
5
Маркиньос
3
Кимпембе
25
Мендеш
2
Хакими
17
Витинья
6
Верратти
10
Неймар
10
Месси
10
Мбаппе
3-3-2-2
1
Омлин
17
Сент-Люс
31
Коцца
90
Чато
77
Сако
13
Шотар
27
Мауасса
10
Саванье
4
Ферри
11
Ваи
10
Хазри
17
Витинья
5
Паредес
5
Паредес
17
Витинья
6
Верратти
8
Саншеш
8
Саншеш
6
Верратти
10
Мбаппе
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Мбаппе
10
Неймар
22
Экитике
22
Экитике
10
Неймар
27
Мауасса
2
Суке
2
Суке
27
Мауасса
10
Хазри
98
Жермен
98
Жермен
10
Хазри
Остались в запасе
ПСЖ
Монпелье
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
16
Димитри Берто
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
70
Арно Норден
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
70
Арно Норден
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча ПСЖ - Монпелье
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
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