Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Монпелье
ПСЖ - Монпелье: обзор матча 05 марта 2016
ПСЖ
05.03.2016, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 0
Завершен
Монпелье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Монпелье
80'
Желтая карточка
В. Реми
77'
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
В. Хилтон
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Л. Моура
77'
73'
Замена
Ж. Саихи
️️️️
К. Берижо
Замена
Х. Пасторе
️️️️
К. Нкунку
61'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
А. Ди Мария
61'
42'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
Б. Дабо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Трапп
17
Максвелл
3
Кимпембе
5
Маркиньос
9
ван дер Вил
21
Стамбули
14
Рабьо
7
Моура
11
Ди Мария
10
Кавани
28
Нкунку
4-1-2-1-2
1
Пьонье
44
Реми
4
Хилтон
3
Конгре
21
Руссийон
6
Скири
6
Дабо
8
Мартен
10
Будебуз
9
Берижо
29
Нинга
28
Нкунку
15
Пасторе
15
Пасторе
28
Нкунку
7
Моура
97
Огустен
97
Огустен
7
Моура
11
Ди Мария
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
11
Ди Мария
4
Хилтон
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
4
Хилтон
9
Берижо
23
Саихи
23
Саихи
9
Берижо
6
Дабо
9
Ятабаре
9
Ятабаре
6
Дабо
Остались в запасе
ПСЖ
Монпелье
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
21
Джамель Бакар
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
30
Джонатан Лигали
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
Остались в запасе
21
Джамель Бакар
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
30
Джонатан Лигали
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча ПСЖ - Монпелье
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Игра HD
Новости команд
Все
ПСЖ
Монпелье
Сафонов вышел на матч с Венесуэлой в кепке а-ля Яшин
19:08
4
Конституционный суд РФ вынес вердикт по обращению Сафонова
12:47
6
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
12:35
1
Агкацев рассказал о чате с Сафоновым и еще одним человеком
10:58
Хвичу признали «Человеком года» во Франции
Вчера, 22:52
Сафонов вышел на матч с Венесуэлой в кепке а-ля Яшин
19:08
4
Конституционный суд РФ вынес вердикт по обращению Сафонова
12:47
6
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
12:35
1
Агкацев рассказал о чате с Сафоновым и еще одним человеком
10:58
Хвичу признали «Человеком года» во Франции
Вчера, 22:52
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+