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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - ПСЖ
Монпелье - ПСЖ: обзор матча 03 декабря 2016
Монпелье
03.12.2016, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 16 тур
3 : 0
Завершен
ПСЖ
42'
П. Ласн
48'
Э. Скири
80'
Р. Будебуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - ПСЖ
Замена
С. Камара
️️️️
С. Мунье
88'
Замена
С. Монгонгю
️️️️
В. Хилтон
86'
81'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Э. Кавани
ГОЛ! 3:0!
Р. Будебуз
Пас отдал
М. Сансон
80'
75'
Замена
Хесе
️️️️
Л. Моура
58'
Желтая карточка
Э. Кавани
58'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
К. Нкунку
ГОЛ! 2:0!
Э. Скири
Пас отдал
М. Сансон
48'
ГОЛ! 1:0!
П. Ласн
Пас отдал
С. Мунье
42'
18'
Желтая карточка
К. Нкунку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
44
Вильям Реми
ПП
9
Стив Мунье
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
17
Пьеррик Фито
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Атем Бен Арфа
АП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Пьонье
3
Сент-Руф
3
Конгре
4
Хилтон
6
Марво
6
Ласн
6
Скири
8
Сансон
44
Реми
10
Будебуз
9
Мунье
4-1-1-2-2
23
Ареоля
92
Орье
5
Маркиньос
3
Силва
3
Курзава
20
Крыховяк
8
Матюиди
11
Ди Мария
7
Моура
10
Кавани
28
Нкунку
4
Хилтон
27
Монгонгю
27
Монгонгю
4
Хилтон
9
Мунье
19
Камара
19
Камара
9
Мунье
28
Нкунку
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
28
Нкунку
7
Моура
10
Хесе
10
Хесе
7
Моура
10
Кавани
97
Огустен
97
Огустен
10
Кавани
Остались в запасе
Монпелье
ПСЖ
17
Пьеррик Фито
ЦП
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
9
Кевин Берижо
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
17
Пьеррик Фито
ЦП
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
9
Кевин Берижо
ЦФ
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Монпелье - ПСЖ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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