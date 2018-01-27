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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Монпелье
ПСЖ - Монпелье: обзор матча 27 января 2018
ПСЖ
27.01.2018, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 23 тур
4 : 0
Завершен
Монпелье
11'
Э. Кавани
40'
Неймар (П)
70'
А. Ди Мария
82'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Монпелье
ГОЛ! 4:0!
Неймар
Пас отдал
Э. Кавани
82'
ГОЛ! 3:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Т. Менье
70'
55'
Желтая карточка
Э. Скири
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Неймар
40'
39'
Желтая карточка
П. Мендеш
Желтая карточка
Э. Кавани
12'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Рабьо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
18
Морган Поти
ЛЗ
20
Киган Долли
ЛВ
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
4-1-3-2
23
Ареоля
3
Курзава
3
Кимпембе
3
Силва
12
Менье
12
Рабьо
10
Неймар
20
Ло Чельсо
11
Ди Мария
10
Кавани
7
Дракслер
3-4-1-1
23
Леком
31
Коцца
3
Мендеш
4
Хилтон
20
Мукиэле
6
Ласн
6
Скири
3
Конгре
7
Мбенза
13
Сио
Остались в запасе
ПСЖ
Монпелье
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Луис Энрике
18
Морган Поти
ЛЗ
20
Киган Долли
ЛВ
1
Лоран Пьонье
ВР
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
Остались в запасе
18
Морган Поти
ЛЗ
20
Киган Долли
ЛВ
1
Лоран Пьонье
ВР
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча ПСЖ - Монпелье
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
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