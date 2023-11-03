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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Монпелье
ПСЖ - Монпелье: обзор матча 03 ноября 2023
ПСЖ
03.11.2023, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 11 тур
3 : 0
Завершен
Монпелье
10'
Л. Кан Ин
58'
В. Заир-Эмери
66'
Витинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Монпелье
83'
Замена
К. Йебоа
️️️️
М. Аль-Тамари
83'
Замена
С. Делайе
️️️️
А. Адамс
Желтая карточка
Н. Мукиэле
82'
Замена
К. Солер
️️️️
А. Хакими
78'
Замена
Ф. Руис
️️️️
В. Заир-Эмери
78'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Маркиньос
71'
70'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Д. Ферри
70'
Замена
В. Хазри
️️️️
Х. Фаяд
ГОЛ! 3:0!
Витинья
Пас отдал
А. Хакими
66'
Замена
Витинья
️️️️
Л. Кан Ин
62'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Р. Коло Муани
62'
ГОЛ! 2:0!
В. Заир-Эмери
Пас отдал
У. Дембеле
58'
21'
Замена
Т. Сент-Люс
️️️️
И. Силла
ГОЛ! 1:0!
Л. Кан Ин
Пас отдал
А. Хакими
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
5
Маркиньос
(К)
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
(К)
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
45
Акор Адамс
ЦФ
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
17
Витинья
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
22
Аксель Геген
ПВ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
4-2-2-2
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
37
Шкриньяр
20
Мукиэле
33
Заир-Эмери
5
Угарте
7
Кан Ин
10
Дембеле
10
Мбаппе
9
Муани
3-1-4-1-1
23
Леком
77
Сако
4
Куяте
4
Силла
13
Шотар
4
Ферри
10
Саванье
8
Фаяд
3
Эстеве
11
Аль-Тамари
45
Адамс
5
Маркиньос
21
Эрнандес
21
Эрнандес
5
Маркиньос
7
Кан Ин
17
Витинья
17
Витинья
7
Кан Ин
33
Заир-Эмери
8
Руис
8
Руис
33
Заир-Эмери
2
Хакими
18
Солер
18
Солер
2
Хакими
9
Муани
9
Рамуш
9
Рамуш
9
Муани
4
Силла
17
Сент-Люс
17
Сент-Люс
4
Силла
45
Адамс
19
Делайе
19
Делайе
45
Адамс
4
Ферри
27
Леруа
27
Леруа
4
Ферри
11
Аль-Тамари
9
Йебоа
9
Йебоа
11
Аль-Тамари
8
Фаяд
10
Хазри
10
Хазри
8
Фаяд
Остались в запасе
ПСЖ
Монпелье
1
Арнау Тенас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
27
Чер Ндур
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
16
Димитри Берто
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
22
Аксель Геген
ПВ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
27
Чер Ндур
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
22
Аксель Геген
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча ПСЖ - Монпелье
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
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