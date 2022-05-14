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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - ПСЖ
Монпелье - ПСЖ: обзор матча 14 мая 2022
Монпелье
14.05.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
0 : 4
Завершен
ПСЖ
6'
Л. Месси
20'
Л. Месси
26'
А. Ди Мария
60'
К. Мбаппе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - ПСЖ
90'
+3
Желтая карточка
Маркиньос
Желтая карточка
Д. Ферри
89'
85'
Желтая карточка
К. Мбаппе
85'
Замена
А. Хакими
️️️️
Т. Керер
85'
Замена
Н. Мендеш
️️️️
Х. Бернат
Замена
Л. Леруа
️️️️
Ф. Мойе
77'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
А. Суке
76'
Замена
А. Ойонго
️️️️
С. Делайе
73'
70'
Желтая карточка
Х. Симонс
69'
Замена
Х. Симонс
️️️️
Д. Вейналдум
68'
Замена
Э. Мишу
️️️️
А. Эррера
60'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
К. Мбаппе
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
Тулер
53'
Замена
В. Жермен
️️️️
С. Мавидиди
53'
Желтая карточка
А. Суке
41'
34'
Желтая карточка
А. Эррера
26'
ГОЛ! 0:3!
А. Ди Мария
20'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
К. Мбаппе
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
К. Мбаппе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
19
Саша Делайе
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
17
Исмаэль Гарби
АП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Хави Симонс
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
4-1-3-1-1
16
Берто
23
Ристич
3
Тулер
31
Коцца
2
Суке
13
Шотар
19
Делайе
4
Ферри
3
Эстеве
91
Мойе
45
Мавидиди
4-3-2-1
1
Доннарумма
93
Рамос
5
Маркиньос
6
Керер
24
Бернат
6
Верратти
23
Вейналдум
21
Эррера
11
Ди Мария
10
Месси
10
Мбаппе
19
Делайе
8
Ойонго
8
Ойонго
19
Делайе
2
Суке
10
Самбья
10
Самбья
2
Суке
91
Мойе
27
Леруа
27
Леруа
91
Мойе
45
Мавидиди
98
Жермен
98
Жермен
45
Мавидиди
3
Тулер
16
Джоаккини
16
Джоаккини
3
Тулер
23
Вейналдум
7
Симонс
7
Симонс
23
Вейналдум
24
Бернат
25
Мендеш
25
Мендеш
24
Бернат
6
Керер
2
Хакими
2
Хакими
6
Керер
21
Эррера
20
Мишу
20
Мишу
21
Эррера
Остались в запасе
Монпелье
ПСЖ
1
Матис Карвальо
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
1
Кейлор Навас
ВР
2
Данилу Перейра
ОП
17
Исмаэль Гарби
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Матис Карвальо
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
2
Данилу Перейра
ОП
17
Исмаэль Гарби
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Монпелье - ПСЖ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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