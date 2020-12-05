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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - ПСЖ
Монпелье - ПСЖ: обзор матча 05 декабря 2020
Монпелье
05.12.2020, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 3
Завершен
ПСЖ
41'
С. Мавидиди
33'
К. Дагба
77'
М. Кен
90+1'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - ПСЖ
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Курзава
78'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
М. Кен
78'
Замена
К. Руис-Атиль
️️️️
И. Гуйе
77'
ГОЛ! 1:2!
М. Кен
Пас отдал
Рафинья
Замена
П. Шкулетич
️️️️
С. Мавидиди
74'
Замена
А. Ойонго
️️️️
Ф. Мойе
74'
Желтая карточка
Т. Саванье
71'
64'
Замена
Т. Керер
️️️️
К. Дагба
64'
Замена
Д. Перейра
️️️️
М. Баккер
64'
Замена
Л. Паредес
️️️️
А. Эррера
Замена
К. Долли
️️️️
Ю. Ил-Лок
63'
42'
Желтая карточка
К. Дагба
ГОЛ! 1:1!
С. Мавидиди
41'
33'
ГОЛ! 0:1!
К. Дагба
Пас отдал
А. Ди Мария
23'
Желтая карточка
М. Кен
13'
Желтая карточка
Л. Курзава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
12
Рафинья
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
11
Элье Ваи
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
4-2-2-2
1
Омлин
23
Ристич
3
Мендеш
3
Конгре
10
Самбья
4
Ферри
10
Саванье
73
Юн Ил-Лок
91
Мойе
9
Лаборд
45
Мавидиди
3-3-2-1-1
1
Навас
5
Баккер
12
Пембеле
22
Диалло
2
Дагба
5
Гуйе
3
Курзава
12
Рафинья
21
Эррера
11
Ди Мария
9
Кен
73
Юн Ил-Лок
20
Долли
20
Долли
73
Юн Ил-Лок
91
Мойе
8
Ойонго
8
Ойонго
91
Мойе
45
Мавидиди
32
Шкулетич
32
Шкулетич
45
Мавидиди
5
Гуйе
8
Руис-Атиль
8
Руис-Атиль
5
Гуйе
2
Дагба
6
Керер
6
Керер
2
Дагба
5
Баккер
2
Перейра
2
Перейра
5
Баккер
21
Эррера
5
Паредес
5
Паредес
21
Эррера
9
Кен
10
Мбаппе
10
Мбаппе
9
Кен
Остались в запасе
Монпелье
ПСЖ
11
Элье Ваи
ЦФ
2
Арно Суке
ПЗ
16
Димитри Берто
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
7
Бандиугу Фадига
АП
15
Серхио Рико
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
11
Элье Ваи
ЦФ
2
Арно Суке
ПЗ
16
Димитри Берто
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
Остались в запасе
7
Бандиугу Фадига
АП
15
Серхио Рико
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Монпелье - ПСЖ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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