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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Монпелье
ПСЖ - Монпелье: обзор матча 22 января 2021
ПСЖ
22.01.2021, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 21 тур
4 : 0
Завершен
Монпелье
34'
К. Мбаппе
60'
Неймар
61'
М. Икарди
63'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Монпелье
Желтая карточка
М. Верратти
82'
Замена
П. Сарабия
️️️️
М. Икарди
82'
Желтая карточка
Неймар
76'
Замена
М. Баккер
️️️️
Л. Курзава
76'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Л. Паредес
76'
68'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
Д. Ле Таллек
68'
Замена
Н. Коцца
️️️️
Д. Конгре
ГОЛ! 4:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
М. Икарди
63'
ГОЛ! 3:0!
М. Икарди
Пас отдал
А. Флоренци
61'
ГОЛ! 2:0!
Неймар
Пас отдал
К. Мбаппе
60'
Замена
Т. Керер
️️️️
Маркиньос
51'
Замена
С. Рико
️️️️
К. Навас
46'
45'
+1
Желтая карточка
П. Мендеш
35'
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Ф. Мойе
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Ди Мария
34'
21'
Замена
Д. Берто
️️️️
М. Ристич
19'
Красная карточка
Й. Омлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
12
Рафинья
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
11
Элье Ваи
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Навас
3
Курзава
22
Диалло
5
Маркиньос
24
Флоренци
5
Паредес
6
Верратти
10
Неймар
11
Ди Мария
9
Икарди
10
Мбаппе
3-3-1-1-1
1
Омлин
3
Конгре
3
Мендеш
4
Хилтон
10
Самбья
6
Ле Таллек
23
Ристич
10
Саванье
91
Мойе
9
Лаборд
3
Курзава
5
Баккер
5
Баккер
3
Курзава
1
Навас
15
Серхио Рико
15
Серхио Рико
1
Навас
5
Маркиньос
6
Керер
6
Керер
5
Маркиньос
5
Паредес
2
Перейра
2
Перейра
5
Паредес
9
Икарди
7
Сарабия
7
Сарабия
9
Икарди
91
Мойе
13
Шотар
13
Шотар
91
Мойе
23
Ристич
16
Берто
16
Берто
23
Ристич
3
Конгре
31
Коцца
31
Коцца
3
Конгре
6
Ле Таллек
45
Мавидиди
45
Мавидиди
6
Ле Таллек
Остались в запасе
ПСЖ
Монпелье
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
12
Рафинья
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
20
Киган Долли
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
12
Рафинья
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
20
Киган Долли
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча ПСЖ - Монпелье
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
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